Stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, un’amatissima coppia uscita da Uomini e Donne potrebbe partecipare al The Couple. Stiamo parlando di Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, usciti dal dating show di Maria De Filippi nella passata stagione, e che lo scorso ottobre hanno vissuto una forte crisi che li ha portati ad una rottura. Tuttavia, l’ex tronista veneto e l’ex corteggiatrice partenopea hanno deciso di dare una seconda possibilità alla loro relazione, e adesso il peggio sembra essere alle spalle.

Nei giorni scorsi, TVBlog ha fatto il nome di dieci vip che sarebbero stati contattati per entrare a far parte del cast di The Couple, anche se non tutti avrebbero accettato la proposta. Soleil Sorge, infatti, ha declinato l’invito, mentre restano in lizza altri ex gieffini, ovvero Alex Belli e Samantha De Grenet.

Oltre a loro, il sito di Blogo ha citato anche Lory Del Santo, l’attrice Corinne Clery ed Eva Henger, tutte figure già note al pubblico per le loro partecipazioni a reality come il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi. Inoltre, si parla di un possibile coinvolgimento di Gloria Guida e di Guendalina Dorelli, quest’ultima figlia del celebre Johnny Dorelli. A chiudere la lista dei vip contattati ci sarebbero due uomini: Guillermo Mariotto e Paolo Ciavarro. Il primo avrebbe però declinato l’invito per via del suo impegno nel nuovo varietà primaverile di Milly Carlucci, mentre il marito di Clizia Incorvaia, ancora incerto, potrebbe rinunciare a causa della recente scomparsa di sua madre Eleonora Giorgi. Sarebbero stati contattati anche i due noti youtuber Gianmarco Zagato e Nicole Pallado.