Nel corso dei lunghi mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta ha mosso in diverse occasioni pesanti accuse ad un suo ex fidanzato che fa il ballerino, arrivando persino a parlare di manipolazioni e soldi rubati. Alessandro Rizzo ha capito che l’ex velina stava parlando proprio di lui, e in un’intervista ha smentito, rivelando poi di essere stato tradito dalla Gatta e di aver compreso in seguito di essere omosessuale.

Nel corso della puntata di ieri sera, Shaila ha fatto la sua “linea della vita”, durante la quale si è lasciata andare a dichiarazioni decisamente forti: “A 17 anni sono andata a Roma per la danza, peccato, purtroppo che non ero sola. C’ero con una persona che è stata il mio incubo, è durato cinque anni e che non auguro a nessuna donna. L’amore non è fare leva sulle insicurezze dell’altro. Questo individuo mi ha fatto violenza psicologica e manipolazione mentale. La manipolazione che ha fatto era silenziosa, io ero diventata un nulla. Non ero il nulla, ma mi ci sono sentita e ho avuto un momento molto buio. Per me la vita non aveva più senso di esistere”.

Pochi istanti dopo, Alessandro Rizzo ha replicato su Instagram dicendo che non vuole assolutamente essere associato a determinati contesti: “Vi ringrazio per le parole che mi state scrivendo in questo momento, ma NO, non cado più in trappola. Io volo troppo di alto livello per abbassarmi a dei personaggini da “sistema”. Anzi, ad oggi mi vergogno anche un po ad essere collocato a quel tipo di gentaglia. Lascio a loro questo patetico e falsissimo scenario. A mai più. Bacioni”.