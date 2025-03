Lavinia Mauro sembra aver voltato definitivamente pagina dopo la fine della storia d’amore con Alessio Corvino, nata durante la stagione 2022-2023 di Uomini e Donne. Durante l’ultimo Festival, l’ex tronista è stata avvistata ad un evento a Sanremo in compagnia di un uomo misterioso. Ma di chi si tratta? Lui è noto sui social come Gow Tribe, al secolo Matteo Ciceroni, noto dj e produttore musicare molto vicino ad Achille Lauro.

Dopo la paparazzata sanremese, i due hanno deciso di mantenere un profilo basso e non sono stati più avvistati insieme, ma nella giornata di ieri Ciceroni ha deciso di uscire allo scoperto ed ufficializzare la frequentazione con Lavinia. Matteo, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia in cui si vede la Mauro con in braccio il suo cagnolino in una stanza del noto albergo Soho House di Roma, dove i due stanno trascorrendo qualche giorno insieme. La storia in questa è stata poi repostata sui suoi profili social anche dall’ex tronista.