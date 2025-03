Pamela Petrarolo ha deciso di lasciare la Casa del Grande Fratello per risolvere alcune questioni di natura familiare.

Intervistata da Giada Di Miceli per Non Succederà Più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio, l’ex volto di Non è la Rai ha spiegato proprio i motivi del suo ritiro: “Sono uscita per cause di forza maggiore, come ho già spiegato. Ho mio papà in ospedale, con la broncopolmonite, lui è immunodepresso quindi non me la sono sentita di rischiare e ho abbandonato. Quello è comunque un gioco e per il tempo che sono rimasta non mi posso proprio lamentare. In tanti mi dicono che se fossi rimasta sarei potuta arrivare in finale e magari anche vincitore, questo mi fa piacere”.

Pamela ha poi commentato le coppie che si sono formate nella Casa, facendo un’attenta analisi su quella formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: “Shaila e Lorenzo dividono il pubblico, sono quella ship che appassiona le persone che amano vivere con grande intensità una storia d’amore e poi c’è l’altra metà di coloro che non sopportano e non tollerano quell’atteggiamento spavaldo e senza ritegno, le critiche sono state abbastanza crudeli - si legge su IsaeChia -. Posso capire che ci sia una giusta valutazione nel comportamento di questa coppia quando si dice che a tratti sono stati anche autodistruttivi come coppia, perché se ne sono detti di tutti i colori nonostante si amassero. In molti si sono chiesti perché in un contesto come quello del Grande Fratello dove non hai problemi in realtà sono così ossessionati da questa relazione? Perché loro combattono tra il gioco e la relazione".

E ancora: “Da spettatrice spesso ho pensato che alcune ship fossero finte per arrivare in fondo ed è anche giusto perché stiamo giocando, in questo caso penso che Lorenzo a differenza di Shaila è molto più centrato sull’obiettivo finale, vuole portare a casa il bottino, quindi si gioca tutte le carte andando anche contro la sua donna. Lui è preso di lei, ma lei è molto più presa, è completamente invaghita e proprio impazzita per questo Lorenzo, perché lei non capisce perché questo ragazzo così giovane è così maniaco del controllo, anche nel gioco. Aveva bisogno di alcuni momenti di distacco dalla relazione per concentrarsi sul gioco, non è una cosa negativa. È uno che nella vita vuole fare l’attore, sta giocando, pur cosciente di provare qualcosa. Lei invece ha sottovalutato il motivo per cui è entrata, ha messo troppo davanti l’amore e le può fare onore, però si è un po’ snaturata perché ha completamente perso di vita l’obiettivo è tante volte si è fatta anche trattare in modo discutibile”.

Su Javier Martinez e Helena Prestes: “Helena è una ragazza che da subito ha fatto percepire quanto fosse fondamentale avere un punto di riferimento maschile, ha avuto tante mancanze ed è stata abituata ad arrangiarsi da sola sin da subito. Era molto presa da Lorenzo e non le è mai passata, se l’è fatta passare per forza. Credo che abbia un coinvolgimento sincero nei confronti di Javier, ma non credo a quello di lui perché ha cambiato troppe volte obiettivo è credo che stia ancora sotto per Shaila”.