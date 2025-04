Le voci degli ultimi giorni relative alla presunta volontà di Shaila Gatta di lasciare Lorenzo Spolverato si sono confermate veritiere. Nel corso della finale del Grande Fratello, infatti, l'ex velina è entrata nella Casa per comunicare al modello milanese la sua decisione di archiviare la loro turbolenta storia d'amore.

Shaila Gatta lascia Lorenzo Spolverato

“Questa è la tua serata e non voglio dilungarmi, ma per me è stata una settimana molto difficile. Sono entrata con degli ideali di donna libera e stavo iniziando a sperimentarlo. Ma sono ricaduta di nuovo vittima di me stessa e delle mie stesse dinamiche. Ce l’ho tanto con me stessa. Non so come abbia potuto permettermi di trattarmi in modo brutale e aggressivo. Hai cercato di allontanarmi da tutti. In questa settimana hai dimostrato un grande amore nei miei confronti, ma in realtà mi sono sentita molto usata e poco amata. Qualsiasi donna merita un amore sano e questo non è un amore sano. Ho acquisito un po’ di lucidità, ma non avevo le forze di prendere questa decisione. Ma ora sì”.

Shaila ha poi continuato: “Vorrei ricordarti che l’amore sano è fatto di comprensione, compassione e tutela [...] Nella tavola rotonda del falsume che avete fatto qua non mi hai tutelata. Ho vissuto un amore tossico con te, avrei avuto bisogno di aiuto e invece sono state create solo dinamiche. Se c’è una cosa di cui mi pento è averti chiesto scusa troppe volte. Se penso che questo non sia un amore sano è perché credo che tu ami una parte di me solo perché ti fa sentire meglio”. E su Helena Prestes ha sottolineato: “Lorenzo, sei ossessionato tu da Helena, non lei da te”.

La reazione di Lorenzo Spolverato

Spolverato è rimasto quasi impassibile davanti alle parole dell’ex velina. Non ha versato una lacrima, ma al contempo è apparso completamente spiazzato. Non appena Shaila è uscita dalla Casa, Lorenzo ha parlato con Alfonso Signorini: “Io credevo fosse uno scherzo, un pesce d’aprile. Io non sono fuori, non vedo la realtà da 200 giorni, ma in una settimana è cambiata così tanto. Lei è arrivata con un discorso già pronto, come se avesse visto delle cose, sentito dei pareri da amici e famiglia. Non mi sono ritrovato nelle parole che ha detto. In una settimana ha capito tutte queste cose che ha detto? Onestamente non riesco proprio a capire cosa possa essere successo”.

il retroscena sulla rottura

Nel frattempo, nelle ultime sono emerse alcune indiscrezioni circa il motivo che avrebbe indotto Shaila Gatta a lasciare Lorenzo Spolverato. Proprio in merito alla rottura tra gli Shailenzo, Deianira Marzano ha rivelato: “Pare che Lorenzo Spolverato sia stato segnalato agli alti vertici, e che non lo vogliono più vedere neanche con il binocolo. Proprio per questo, la Gatta – per non rischiare la sua figura professionale all’interno della rete – ha deciso di tagliare i ponti. Anche se, diciamocelo, quello che abbiamo visto non era certo solo farina del sacco di Spolverato”.

Grazia Sambruna: "Shaila ha dato uno schiaffo a Lorenzo"

Ma non è tutto. Perché stando a quanto rivelato da Grazia Sambruna (che aveva anticipato che Shaila avrebbe lasciato Lorenzo in diretta), ci sarebbe stato un acceso confronto tra l’ex velina e il modello milanese, durante il quale lei gli avrebbe addirittura dato uno schiaffo.

Gabriele Parpiglia: “Shaila ha mollato Lorenzo in accordo con la sua agenzia”

In merito alla decisione di Shaila Gatta di lasciare Lorenzo Spolverato, ha detto la sua anche Gabriele Parpiglia. Il giornalista sostiene che il discorso dell’ex velina sarebbe stato preparato da uno degli autori del GF, e che si sia tirata indietro dopo aver scoperto della pessima reputazione che aveva la coppia.

“All’inizio del Grande Fratello avevo scritto qui quanto fosse ‘sgamata’ Shaila, quanto conoscesse il mondo dello spettacolo in onda e fuori onda. Ho letto il suo discorso scritto con autore accanto (matematico), non credo a una parola. Credo che lei abbia visto la figura pessima di coppia offerta per mesi in prima serata tra Codacons, sesso e offese e un comportamento oltre il buon gusto e, d’accordo con la sua agenzia (seppur innamorata), abbia deciso di salvare quel poco che rimane (intendo soldi) per fare qualche sponsorizzata o serata (forse). Tattica condivisibile ma pessima come del resto questa edizione”.

La chiavetta usb e la teoria del complotto

Ma i “gialli” non finiscono qui. Alcune Shailenzo, infatti, hanno formulato una teoria decisamente particolare: “Ragazzi, Shaila è stata manipolata. Tutta farina della sua amica. Le altre fan erano lì e hanno sentito che diceva a Shaila ‘non cedere quando lo vedrai, non mollare e chiudi’”. Ma non solo. Altri sostenitori dell’ormai ex coppia hanno tirato fuori una presunta teoria del complotto su una chiavetta usb e su un fan in particolare: “Dicono che le fa dato una chiavetta con delle cose per convincerla a lasciare Lollo. C’erano dei video modificati”.