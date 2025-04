Daniele Dal Moro potrebbe partecipare nuovamente al Grande Fratello. O almeno, è quello che lui stesso ha lasciato intendere in una room su X: “Vorrei tanto dirvi questa cosa, ma non posso dirvela, perché se ve la dico domani siamo su tutti i giornali. Vi dò un indizio, vi lancio la patata finché è calda: con la premessa che io, da qui a sei mesi, nella mia testa ho la voglia di andare a vivere a Honolulu più distante possibile dalle persone che mi rompono il ca**o… Però, dato che non si sa mai, sapete che nella vita c’è il detto non c’è due senza tre? Ecco, non posso dirvi altro”

Daniele Dal Moro ha già partecipato a due edizioni del Grande Fratello, di cui una, l’ultima, in versione Vip. E se fosse davvero il GF oppure The Couple, in partenza lunedì 7 aprile. Ad ogni modo c’è una questione di fondo: l’imprenditore veneto potrebbe rappresentare un problema per i vertici Mediaset e per Endemol Shine Italy, visto che durante la sua partecipazione al GF Vip è stato squalificato a causa di comportamenti giudicati inappropriati. Inoltre, Dal Moro in passato ha apertamente criticato il reality, definendolo un “programma di m*rda” e lo stesso Alfonso Signorini, che ha etichettato come “conduttore di m*rda”.

Daniele Dal Moro, la storia con Oriana Marzoli e la squalifica al GF Vip

Daniele Dal Moro ha partecipato al Grande Fratello nell'edizione Vip 2022/2023. Nella Casa ha iniziato una storia d'amore con Oriana Marzoli, caratterizzata da diversi di tira e molla, sia dentro che fuori la Casa, giunta poi al capolinea diversi mesi fa. L'avventura dell’ex tronista di Uomini e Donne si è però interrotta prima del tempo e non per volere del pubblico: a marzo 2023, infatti, era stato squalificato per via di alcuni atteggiamenti aggressivi proprio nei confronti dell’influencer di origini venezuelane. Già nel settembre 2023, in occasione di un’ospitata di Alfonso Signorini a Verissimo durante la quale il conduttore aveva di fatto scaricato i concorrenti del GF Vip 7, Daniele Dal Moro aveva scritto su X “Pelato infame”.

L’ex vippone, diversi mesi fa, durante una live su Twitch, aveva rivelato di essere in causa con il reality: “Vi ricordate l’altra volta quando sono uscito dalla Casa e ho fatto un post? Dissi ‘Prima o poi vi racconterò’. Il problema è che non lo posso fare, perché siccome… siccome sono in causa non lo posso fare. Devo stare zitto. Perché buono sì, ma non cogl***e. Quindi a tempo debito, io mi ricordo sempre”.