E’ bastata una semplice frase di Alfonso Signorini pronunciata dopo la proclamazione della vincitrice della diciottesima edizione del Grande Fratello per aprire nuovi scenari sul futuro della conduzione del reality show. Durante i saluti finali, infatti, il conduttore ha detto: “Il Grande Fratello non finisce qui e posso già annunciarvi che tornerà a settembre, grazie a tutti”. Da quel momento, testate e blog hanno fatto diverse ipotesi su chi potrebbe prendere il posto di Alfonso Signorini. Un’agenzia di stampa, in particolare, ha fatto il nome di una conduttrice che a breve farà ritorno a Mediaset in una veste per lei inedita.

Grande Fratello, i rumor sul dopo Signorini

Siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma La Presse ha parlato di Simona Ventura per il possibile dopo Signorini: “Questa edizione è stata anche molto criticata sui social, soprattutto dopo l’uscita di Zeudi e non di Chiara. Parzialmente, il successo di Jessica Morlacchi ha evitato il tracollo totale. In molti hanno rimpianto un vincitore come Tommaso Zorzi (nel 2021), il più amato degli ultimi anni. Per la prossima stagione esiste la possibilità che Signorini venga spostato dalla conduzione dopo sei edizioni. Per la nuova conduttrice, i nomi che circolano ci sono quelli di Simona Ventura, che stando alle indiscrezioni dovrebbe tornare all’Isola dei Famosi come opinionista nella nuova edizione (condotta da Veronica Gentili) e la stessa Ilary Blasi, nella finale di ieri in studio con Signorini per lanciare il suo nuovo programma The Couple. Da escludere i rumor su Barbara d’Urso che non è andata via da Mediaset in maniera affettuosa. Al momento sembrano improbabili Amadeus e Stefano De Martino”.

Quel che è certo, è che Alfonso Signorini, incalzato da Grazia Sambruna, non ha smentito i rumor relativi al suo futuro al GF, limitandosi a dire che adesso andrà in vacanza, e che in questo momento non vuole parlare di lavoro.