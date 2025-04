Lorenzo Spolverato è stato, nel bene e nel male, uno dei protagonisti assoluti della diciottesima edizione del Grande Fratello, nonché l’unico uomo ad arrivare in finale. Tuttavia, la serata del modello milanese è iniziata nel peggiore dei modi, visto che Shaila Gatta lo ha scaricato in diretta.

Spolverato è rimasto quasi impassibile davanti alle parole dell’ex velina. Non ha versato una lacrima, ma al contempo è apparso completamente spiazzato. Non appena Shaila è uscita dalla Casa, Lorenzo ha parlato con Alfonso Signorini: “Io credevo fosse uno scherzo, un pesce d’aprile. Io non sono fuori, non vedo la realtà da 200 giorni, ma in una settimana è cambiata così tanto. Lei è arrivata con un discorso già pronto, come se avesse visto delle cose, sentito dei pareri da amici e famiglia. Non mi sono ritrovato nelle parole che ha detto. In una settimana ha capito tutte queste cose che ha detto? Onestamente non riesco proprio a capire cosa possa essere successo”.

Non solo la fine della relazione con l’ormai ex fidanzata. Per Spolverato è infatti arrivata una nuova doccia gelata quando è stato eliminato al televoto che lo vedeva opposto a Chiara Cainelli, classificandosi così al quarto posto.

Al termine della finale, stando a quanto rivelato da Grazia Sambruna, Shaila e Lorenzo avrebbero discusso, e lei le avrebbe addirittura “mollato uno schiaffo” (clicca QUI per l’articolo).

Ma come ha trascorso Lorenzo Spolverato le ore successive alla finale del Grande Fratello? Dopo aver incontrato le sue fan all’esterno dei Lumina Studios, il modello milanese ha ovviamente parlato di quanto accaduto a famiglia e amici. “Non ha chiesto né numero di cellulare di Shaila, né altro - rivela Lorenzo Pugnaloni - [...] Tuttavia, siamo certi che una telefonata o quattro messaggi non tarderanno ad arrivare”.