Nel corso della puntata odierna del suo format, Boom, Alfonso Signorini ha parlato della diciottesima edizione del Grande Fratello, andata in archivio con la vittoria di Jessica Morlacchi.

“Alla proclamazione abbiamo fatto il 48% di share, la gente l’interesse per il programma ce l’ha, è ancora vivo il programma“, ha detto, tralasciando (volutamente) che la media di share della puntata è stata del 22%, la più bassa nella storia del reality show. “Ho dormito due ore ma sono felice che la nave sia arrivata in porto e felice che abbia vinto Jessica“, ha concluso il conduttore.

In collegamento con Signorini c’era Grazia Sambruna, che gli ha chiesto “ma torni il prossimo anno?”. Alfonso è stato molto vago, lasciando diversi dubbi ai telespettatori. “Se io torno il prossimo anno? Io adesso penso a riposare, vado in vacanza, non voglio parlare di lavoro, da oggi vado in vacanza“. Ieri sera, infatti, durante i saluti finali, si è limitato a dire “Il Grande Fratello torna a settembre”, senza però specificare se tornerà anche lui.