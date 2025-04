Jessica Morlacchi ha vinto la diciottesima edizione del Grande Fratello avendo la meglio su Helena Prestes. Dopo la proclamazione, la cantante ha parlato ai microfoni del TG5, raccontando le sue emozioni a caldo: “Sono frastornata e incredula. Io non ci sto capendo ancora nulla, sono dentro a un frullatore di emozioni e non posso credere che sia successo davvero a me, non ci credo. Perché ho vinto e il pubblico ha scelto me? Forse si sono ritrovati in una ragazza normalissima, semplice, con tutte le sue insicurezze. Perché altrimenti non mi spiego il perché? Magari si sono rispecchiati. Ora vi romperò le scatole, voglio cantare. Sono stata ferma e non volevo, adesso voglio ripartire, penso anche che sia il momento giusto di farlo”.

Sono passate ormai diverse ore dalla sua vittoria, ma Jessica ancora deve realizzare quanto accaduto. Ieri, infatti, nelle sue Instagram stories ha scritto: “Ancora non ci credo scusate. Poi oggi è il primo aprile, pensavo fosse uno scherzo. Mi sono svegliata e mi sono detta ‘ma è successo davvero? È successo a me? Ha davvero vinto?’. Ragazzi devo riprendermi”.

Ai microfoni del TG5, Alfonso Signorini ha dichiarato: “Cosa penso di questo trionfo? Devo dire che questa vittoria è più che meritata. Perché si tratta della vittoria della ragazza della porta accanto. Mi dispiace tanto per Helena, ma lei ha già vinto dopo aver trovato l’amore nel programma”.

Anche Stefania Orlando, ospite a Pomeriggio 5, si è detta soddisfatta: “Io tifavo Helena, ma sono felice anche per la Morlacchi con la quale ho instaurato un bellissimo rapporto. Sono davvero contenta, lei è anche una splendida cantante e mi auguro che questa vittoria possa rimetterla in gioco. Non era una cosa scontata, ma sono contenta per lei, noi siamo sempre andate d’accordo”.