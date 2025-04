Jessica Morlacchi è la vincitrice della diciottesima edizione del Grande Fratello. La cantante ha battuto una delle favorite, Helena Prestes. Una vittoria che ha spiazzato tutti gli ex concorrenti, che credevano che a trionfare sarebbe stata la modella brasiliana. Quando Alfonso Signorini ha chiesto agli ex gieffini chi avrebbe vinto, la maggior parte di loro ha alzato la mano per Helena, mentre solo in pochi lo hanno fatto per Jessica. Tra questi ultimi anche Zeudi Di Palma, che ha avuto una reazione tutt’altro che composta dopo la proclamazione della Morlacchi come vincitrice.

Il video che segue, registrato da una persona presente in studio durante la finale, mostra un’immagine mai apparsa in tv, ovvero la reazione dei concorrenti, e in particolare quella di Zeudi, che esulta per la vittoria di Jessica. Tuttavia, in molti ritengono che l’ex Miss Italia non gioito per il trionfo della cantante, bensì per la sconfitta di Helena.

Zeudi Di Palma, le sue parole dopo la finale

“Sono felicissima perché ha vinto Jessica Morlacchi. Ha vinto la mia preferita come concorrente. Meritava tanto questa vittoria. Le auguro il meglio, questo è solo l’inizio. Ti voglio bene Jessica”.