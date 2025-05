Chiara Cainelli è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello. Tra le mura della Casa più spiata d’Italia, l’ex Miss Trento ha trovato l’amore con Alfonso D’Apice, con il quale la relazione procede a gonfie vele anche lontano dalle telecamere.

“Chi l'avrebbe mai detto? Sono sopravvissuta al Grande Fratello! Tra nomination, confessionali e risvegli rumorosi, ho collezionato momenti indimenticabili. Rifarei tutto, o quasi – le parole di Chiara -. Entrare nella Casa è stato come fermare il tempo. Nessun telefono, nessun filtro. Solo emozioni vere e convivenze difficili. Esco diversa da come sono entrata, più consapevole e più forte. È stato un viaggio fatto di emozioni forti, sfide personali e persone che porterò nel cuore.

Grazie a chi mi ha sostenuto, votato, capito e anche a chi mi ha criticato. Ho imparato tanto, soprattutto su me stessa. Grazie a tutti voi per l'amore e il supporto, per avermi seguita nel bene e nel male”.

Intanto, Chiara Cainelli ha debuttato in una veste del tutto inedita per lei. L’ex gieffina, infatti, è apparsa nel videoclip della nuova canzone di Gigi Finizio, famoso cantante napoletano, dal titolo “Amami forte”.