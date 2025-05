In una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, Lorenzo Spolverato ha svelato tutta la sua verità sulla fine della storia d’amore con Shaila Gatta (clicca QUI per leggerla) Un’intervista in cui il modello milanese ha parlato della decisione dell’ex velina di scaricarlo in diretta durante la finale del Grande Fratello, delle delusioni e dei chiarimenti che non ci sono mai stati.

Ma non solo. L’ex gieffino, infatti, ha parlato anche di Zeudi Di Palma e della raccolta fondi organizzata dai suoi fan che ha permesso loro di donarle la cifra di 56mila euro come risarcimento per la mancata vittoria del reality show.

“Credo che Zeudi sia entrata nel programma conoscendo tutto e tutti, e con le idee ben chiare rispetto a come voleva passare. È stata brava, furbizia e professionalità finalizzate al raggiungimento di un obiettivo vanno apprezzate. Io ho ricevuto una quantità di amore incredibile e le raccolte fondi non mi interessano. I soldi voglio guadagnarmeli solo attraverso il mio lavoro”.

Dopo la raccolta fondi, sono arrivati i tatuaggi (di 3 centimentri) a 300 euro, realizzati da una tatuatrice alle prime armi. “Io sono troppo buono. È sicuramente molto furbo sfruttare il sostegno dei fan per costruirsi qualcosa – ha detto Lorenzo -. Lei ha pensato ai tatuaggi ma c’è anche chi ha costruito un brand. Si tratta di marketing. A proposito dei tatuaggi realizzati a cifre esorbitanti, mi sento solo di consigliare a chi pensa a tali iniziative di mettersi nei panni dei fan. Ma la responsabilità, come in tutto, è personale”.