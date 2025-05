Iago Garcia e Amanda Lecciso sono ufficialmente una coppia, e nelle ultime settimane i due concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello hanno confermato la loro relazione sia sui social che da Caterina Balivo a La Volta Buona. E proprio nel programma pomeridiano di Rai 1 ieri c’è stato l’incontro tra l’attore spagnolo e Al Bano Carrisi. Il cantante ha chiacchierato con Iago e ha anche dato uno scoop su sua figlia Jasmine, che a settembre parteciperà all’edizione spagnola di Ballando con le Stelle.

“Vedo lì il mio futuro cognato? Hombre que tal? Hola, hombre, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Trata bien a mi cuñada, porque si no, no puedes saber lo que puede pasar por la cabeza de un hombre italiano. Pensa che mia figlia Jasmine verrà in Spagna per fare Ballando con le Stelle spagnolo. Perché Milly Carlucci non la chiama. Quasi sicuramente sì, farà Ballando Spagna. Visto che la mia amica Milly non chiama, lei si sta dando da fare con la Spagna. La cosa bella di mia figlia è che lei fa le cose e poi me le dice. Io non soffro mai di nepotismo, anche se i padri hanno il dovere di aiutare i figli. Ma nel mio caso lei fa tutto da sola e io non posso che dirle grazie per il suo impegno”.