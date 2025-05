Questa sera, venerdì 30 maggio, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la scelta di Gianmarco Steri (clicca QUI per le anticipazioni). Ai microfoni di Witty Tv, il tronista ha raccontato le emozioni che sta vivendo.

"Sto un po’ in ansia, ma bene. Mi è passato davanti tutto il percorso che ho fatto finora. Ne sono contento, perché avrò la possibilità di uscire fuori con la ragazza che scelgo, sempre se mi dirà di sì! Rifarei tutto perché sono sempre stato molto spontaneo e vero. Non ho mai avuto l’idea di esagerare o fare qualcosa per piacere di più a qualcuno o per fare un po’ di show. Però ce l’ho un rimpianto, o forse un rimprovero: nel mio percorso da tronista sono uscite molte insicurezze mie. Questa continua ricerca di verità mi ha bloccato la conoscenza con le ragazze, in generale con tutte, dall’inizio fino ad oggi".

E su Cristina Ferrara e Nadia Di Diotato: “Con loro ho percepito due donne. Nei comportamenti, in ciò che mi dicevano, nelle reazioni. In tutto quello che hanno fatto, le ho stimate come persone. Se c’è una coerenza nel percorso che abbiamo fatto, non dovrebbe arrivare un “no”. Ma se dovesse arrivare, lo affronteremo. I problemi della vita sono altri”.

Gianmarco, nelle ore che precedono il finale di stagione del dating show di Maria De Filippi, ha anche ricevuto un inaspettato regalo da Gemma Galgani, accompagnato da un bigliettino nel quale si legge: “Un piccolo pensiero per un grande trono. Soprattutto dopo un lungo percorso in tua compagnia, prima nelle vesti di corteggiatore e poi di tronista. Sei sempre stato sincero, autentico, istintivo e col tempo hai sicuramente maturato un sentimento profondo per la fortunata che hai scelto. Goditi la gioia del momento ed un futuro meraviglioso. Io sono qui anche per farti tornare con i piedi per terra, per riprendere il tuo tanto amato lavoro a ritmo serrato. Ti sarà possibile pensare a questo meraviglioso tuo percorso e quando andrai ad aprire il tuo negozio, se dimentichi le chiavi… nessun problema! Lei ti raggiunge e ti porta le sue. Ora dovrete condividere tutto e quindi, perché no? Iniziamo da questo piccolo accessorio per voi.

Con immenso affetto, Gemma”.