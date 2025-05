Com’era noto già da alcune settimane, Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara, ma prima di farlo ha voluto spiegare all’altra corteggiatrice, Nadia Di Diodato, il motivo per il quale ha deciso di uscire da Uomini e Donne con un’altra ragazza.

“Con te sono sempre stato bene, poi però c’è stato qualcosa per me molto forte, quando discutiamo in camerino, e lì vedo l’incompatibilità che non c’era mai stata. Vedo qualcosa che mi ha bloccato un po’, e sinceramente mi sono dato delle colpe, perché evidentemente ho sbagliato qualcosa. A parte questo, Tutto quello che c’è stato con te per me è stato stupendo, bellissimo, però non basta per uscire fuori da qua con te, perché non è giusto… io non penso che ci siano colpe… semplicemente quando si conosce una persona, si va avanti se si prova qualcosa. Io qua ho avuto la fortuna di conoscere più persone, e se ho portato avanti te, perché ho provato veramente determinate cose, ma questo non è bastato”.

Nadia Di Diotato in lacrime dopo non essere stata scelta da Gianmarco Steri

Dopo che Gianmarco le ha comunicato di non averla scelta, Nadia ha salutato Gianni Sperti e Tina Cipollari, poi ha abbracciato Maria De Filippi ed è andata dietro le quinte, dove è scoppiata a piangere.

“Che piango a fare? Me lo sentito e l’ho sempre detto. Questo è il motivo per cui ero sempre un po’ più aggressiva e restia. Perché me ne sento certe cose, lo vedo quando una persona è presa da un’altra parte o c’ha altre cose per la testa. Sono stata una scema. Lo sapevo, ne ero certa. L’ho sempre pensato, però io sono di coccio, ci devo sbattere la testa fino all’ultimo, quindi mi confermo sempre quella che sono. Ieri sera stavo con le mie amiche e già pensavo e mi immaginavo con lui. Poi dopo loro mi riportavano un po’ alla realtà e mi dicevano, “guarda che non ti ha scelto, guarda che c’è un’altra persona”. Però io già mi immaginavo, perché tutte le cose che lui diceva, il fatto di essere simili, di base erano cose belle. Quindi io ho iniziato a fantasticarci sopra. Ho avuto tante delusioni. E piano, piano mi sono chiusa, perché ogni volta l’amore per me non è mai stata una cosa positiva. Era positiva il primo mese, dopodiché ho sempre trovato persone sbagliate. È per questo che mi dispiace, perché lui sembrava la persona giusta. Con Gianmarco c’è stato il colpo di fulmine la prima volta che io l’ho visto, altrimenti non sarei rimasta. Quindi è scattato sin da subito. Andando avanti è solo aumentato e ad oggi io non vedevo l’ora di uscire con lui, per vivermelo proprio nel quotidiano. Iniziavo a provare delle cose. Mi sento una cretina, mi sento proprio scema. Perché io ho sempre pensato che certe cose sono vere solo se condivise, e invece non è così. E invece le cose si possono provare pure a senso unico, però non pensavo. Cioè è la prima volta che mi è successa una cosa così”.