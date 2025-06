In questi giorni si sta svolgendo a Capri il Vip Champion tra i comfort del Grand Hotel Quisisana e party esclusivi, evento esclusivo al quale partecipano personaggi del mono della tv e dello spettacolo. Tra i tanti ospiti ci sono anche ci sono anche alcuni concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Tra questi, la coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez, Michel Castorino e Lorenzo Spolverato (Shaila Gatta, invece, avrebbe declinato l’invito).

Proprio il modello milanese è stato protagonista di un simpatico siparietto insieme ad Anna Pettinelli. L’ex gieffino ha infatti preparato una pizza, ma al momento dell’uscita dal forno, la prof di Amici si è accorta che la cottura non era delle migliori: “L’hai bruciata, sei un cogl****zzo!”, ha esclamato, suscitando l’ilarità dei presenti.

Lorenzo su Shaila: "E' voluta passare da vittima"

Lorenzo Spolverato è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. La sua passionale quanto burrascosa storia d’amore con Shaila Gatta ha rappresentato una delle dinamiche centrali del reality show, salvo poi concludersi quando l’ex velina, durante la finale, lo ha scaricato in diretta televisiva. Al riguardo, in una recente intervista rilasciata a Fanpage.it, l’ex gieffino ha dichiarato: “Io non l’avrei mai fatto. Era l’ultima cosa che mi aspettavo. Me lo ricordo come se fosse ieri: ero sbalordito, non tanto per quello che ha detto ma per il fatto che abbia scelto quel momento per farlo, approfittando del fatto di essere più avanti rispetto a me di una settimana, visto che era uscita e aveva potuto recuperare informazioni. È entrata a gamba tesa per passare da vittima e farmi passare, di conseguenza, da manipolatore. Sapevamo benissimo entrambi che quello che abbiamo vissuto in quella Casa lo avevamo scelto insieme.

Shaila ha avuto la possibilità di vedere dall’esterno i video di quanto accaduto nella Casa ma non ha voluto contestualizzare. Ha semplicemente deciso di entrare e ripulirsi l’immagine. Certo, oggi so che alcuni degli atteggiamenti che ho avuto in quel contesto non sono stati dei migliori e che la nostra non era una relazione modello. Ma arrivare a darmi etichette del genere, per di più in diretta durante una finale, era solo un modo per ripulirsi. E nonostante questo mi dispiace per lei e per tutto il veleno che si è presa sui social dopo quel momento”.