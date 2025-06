A cura di AdnKronos

L'eredità di Moira Orfei ha creato una rottura tra i figli, Lara e Stefano. Ospite oggi, giovedì 5 giugno, a La volta buona, il primogenito ha parlato dell'asta da lui organizzata per finanziare il Circo Moira Orfei, in pausa dal 2020 a causa della pandemia. Una scelta che non è stata approvata dalla sorella e che ha creato tensioni in famiglia.

Stefano Orfei ha spiegato: "Durante il periodo del Covid avrei dovuto riscattare dei gioielli che erano stati impegnati. Mi è stato invece proposto di venderli: ho accettato e, con il ricavato, sono riuscito a mantenere gli animali del circo per due anni". Ma ammette: "Ho sbagliato a non spiegare questa cosa a mia sorella, ma quando abbiamo chiuso il circo io ero da solo, non ho mai chiesto niente a nessuno".

"Da quando è morto mio papà io i problemi me li risolvo da solo", ha aggiunto il 58enne. "Lei lo sa che io ho sempre protetto il circo, sembra che io stia rubando tutto per andarmene in vacanza...", ha continuato Stefano che non ha gradito le dichiarazioni rilasciate dalla sorella Lara in merito.

Stefano Orfei si è mostrato dispiaciuto per il comportamento della sorella: "Non voglio litigare, non voglio fare polemica. Bastava fare una telefonata. Lei è sangue del mio sangue".