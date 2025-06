A cura della Redazione

Arriverà a gennaio 2026, in esclusiva su Now, l’attesissimo prequel di Gomorra. In questa nuova serie tv, composta da sei episodi, si tornerà agli anni ’70. Gomorra – Le Origini, infatti, racconterà l’accesa criminale di Pietro Savastano, da quando era un semplice “soldato” fino a diventare il più importante boss della camorra. Tra ambizioni, violenza, alleanze e tradimenti, Pietro scoprirà a sue spese il prezzo che quella vita comporta.

Il soggetto della serie è stato scritto da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, mentre le sceneggiature sono firmate dagli stessi Fasoli e Ravagli con Marco D’Amore (che in Gomorra ha vestito i panni de “L’Immortale” Ciro Di Marzio).

I protagonisti della nuova serie Gomorra – Le Origini sono quasi tutti esordienti o alle prime esperienze. Luca Lubrano (nato a Napoli, l’abbiamo già visto in Napoli velata di Ozpetek e nella serie tv Diavoli), sarà il protagonista assoluto. Francesco Pellegrino veste invece i panni di Angelo ‘A Sirena, carismatico malavitoso che lavora per il clan dei Villa gestendo una bisca, ruolo che gli sta molto stretto. Flavio Furno interpreta ‘O Paisano, criminale detenuto in carcere, dove inizia a raccogliere “seguaci” che lo seguano nel suo progetto. Tullia Venezia è una giovanissima Imma, che frequenta il liceo, suona al conservatorio e sogna di andare a studiare negli Stati Uniti.