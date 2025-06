Ida Platano ha rilasciato una lunga intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne, nella quale ha anche parlato della relazione tra il suo ex, Alessandro Vicinanza, e Roberta Di Padua, ex dama del dating show di Maria De Filippi. “Credo siano due persone molto simili, si sono trovati. Sono contenta per loro”, ha dichiarato Ida, lasciando intendere di aver dunque voltato pagina. Dopo la fine della sua esperienza sul trono, Ida ha scelto di mantenere le distanze e non ha più avuto rapporti né con Alessandro né con Roberta, con la quale in passato ha più volte litigato.

Non solo la storia d’amore tra Vicinanza e la Di Padua: la Platano, infatti, ha chiarito di non aver più alcun tipo di rapporto con Mario Cusitore, suo ex corteggiatore. Nello specifico, l’ex tronista ha raccontato che l’ex cavaliere le ha mandato due video, uno a Natale e uno al compleanno tramite persone che la seguono e lei ha risposto “Grazie” sempre tramite queste persone in comune.

Ida ha rivelato che lontano dal dating show la sua vita procede normalmente, senza nessuno al suo fianco che le fa battere il cuore. A riguardo, ha ammesso che lo scorso settembre ha conosciuto a Roma una persona con cui è uscita per un mese e mezzo, ma poi ha capito che non era la persona adatta a lei e la frequentazione si è interrotta.