Mario Cusitore è stato ospite di Lorenzo Pugnaloni in una nuova puntata di Casa Lollo. L’ex volto di Uomini e Donne ha parlato del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, e si è espresso in merito alle recenti rivelazioni di Ida Platano, la quale ha svelato di averlo risentito.

“La cosa è nata così: qualche volta, tra maggio e giugno, le mandai un paio di messaggi abbastanza lunghi. Il programma era già finito e le scrissi su Instagram perché era l’unico canale che potevo percorrere per arrivare a lei. Però mai visualizzato, mai risposto quindi non so se li ha mai letti o no. Però sia a Natale, sia per il compleanno, tramite la mia fanpage, ho chiesto la cortesia di girare due video di auguri. E lei ha risposto a loro, non a me".

Mario ha poi parlato del suo ruolo da ex corteggiatore: “Diciamo che quando tu vai a Uomini e Donne chiaramente è tutto amplificato, nel senso che in quel momento per me ci siamo io e lei. Quindi nonostante le voci, le cazzate, sicuramente mi sentivo una cosa sola in quel caso con lei. E difficilmente ho provato, non dico cose forti, perché altrimenti esageriamo, però ci stavo bene, pure con un abbraccio, pure con un sorriso, pure un litigio”.

Cusitore ha poi chiarito la sua attuale situazione sentimentale: “Sono single. Quando stavo nel programma segnalazione di ogni tipo, oggi che ho finito niente. Nessuno mi vuole. E’ un momento che penso a me, al lavoro che verrà quindi è un periodo in cui mi sto dedicando del tempo”.

Poi l’ex cavaliere partenopeo ha svelato se è stato ricontattato per partecipare nuovamente a Uomini e Donne: “No, loro non mi hanno più richiamato. Una volta mandai un messaggio al mio redattore, dicendo: ‘Oh, caspita, ora che sono andato via io, ci sono ragazze più belle rispetto a quelle che comunque ho frequentato io’. Io ho frequentato Margherita e Morena, no? Eh, vabbè, perché sono brutte? Sono belle, almeno a me piacevano. Però quando sono andato io sono scese delle ragazze più belle".

Infine, Mario ha ammesso che gli piacerebbe poter ritornare nel programma per conoscere la donna della sua vita: “Se tornerò? Vedremo, nel senso che mi piacerebbe non riscaldare la sedia ma conoscere qualcuno di valido. Non che non ci sia stato qualcuno di valido quest’anno eh, però ripeto: o perché venivo dal percorso precedente e l’ho gestita male o forse ero ancora legato al passato quindi…”.