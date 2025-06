A cura di AdnKronos

Emily Ratajkowski ha compiuto 34 anni. E fin qui nulla di strano, se non fosse che per il suo compleanno ha organizzato un party scatenato e super sexy con tanto di torta a forma di lato B. E sembra che il fondoschiena con tanga rosso che ha ispirato il dolce sia proprio il suo.

"Wow il miglior compleanno di sempre. Mi sento così grato per la mia vita: gli amici, la comunità e il divertimento. Grazie per tutto l'amore", ha scritto sui social la super modella e attrice statunitense.

Emily è nata il 7 giugno 1991. Per festeggiare il suo compleanno ha deciso di organizzare una festa nella sua casa di New York, alla presenza di tantissime persone, alle quali ha fatto tatuare (temporaneamente) il suo nome 'd'arte' Emrata, su alcune parti del corpo.

In alcuni video postati sui social, si vede la modella, che per l'occasione indossava un top semitrasparente di Jean Paul Gaultier con motivi patchwork e spalline incrociate e pantaloni coordinati, mentre balla e twerka tra gli amici dopo aver spento le candeline sul provocatorio dessert firmato dall'artista egiziana Laila Gohar, celebre per trasformare il cibo in sculture concettuali e spesso ironiche.