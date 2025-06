Alcune settimane fa, Chiara Pompei ha tentato di togliersi la vita ferendosi all’addome con un coltello. Ricoverata in ospedale, l’ex tronista di Uomini e Donne è stata poi trasferita nel reparto psichiatrico del nosocomio, e a distanza di ormai diversi giorni è tornata sui social: “Sto abbastanza bene, la ferita sta guarendo lentamente”.

La causa del tentato suicidio sarebbe un amore tossico: “Sono un po’ amareggiata dalla vita. Mi sento presa in giro dall’uomo che amavo, non ho un’amica su cui poter contare e per questo ho compiuto quel gesto”. E sulla sua esperienza a Uomini e Donne, mai realmente iniziata, ha aggiunto: “Ho perso un’occasione importante". Poi ha aggiunto: “Adesso mi sto curando. Psicologi e psichiatri mi stanno seguendo e mi hanno prescritto dei farmaci che mi fanno sentire come un automa, infatti faccio fatica anche a parlare, però nel complesso sto meglio. Non è semplice, ma si va avanti“, ha concluso.

Chiara Pompei, perché ha tentato il suicidio

“Perché l’ho fatto? Non riuscivo a fare i conti con il fallimento e ho reagito in maniera estrema. Mi sentivo sola, fraintesa e profondamente ferita. Ma dentro di me so di amare ogni sfumatura della mia persona, e chi non riesce a farlo può tranquillamente uscire dalla mia vita. Non permetterò mai più a nessuno di annientarmi. Vi ringrazio di cuore per le parole di sostegno. Tornerò a brillare, ma soprattutto ricomincerò a prendermi cura di me stessa e di tutto ciò che può rendermi una versione migliore di me”.

Chiara Pompei ha tentato di togliersi la vita davanti al fidanzato Riccardo Sparacciari, il quale nei giorni successivi ha raccontato: “Aveva iniziato a dire cose che non riuscivo a comprendere, non voleva che chiamassi i soccorsi né andare in ospedale, ma alla fine l’ho costretta a venire con me al pronto soccorso. Se non lo avessi fatto, oggi le cose sarebbero sicuramente andate in modo molto diverso”.