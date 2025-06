Sono giorni di ansia e preoccupazione per Oriana Marzoli. L’influencer spagnola con origini italo-venezuelane, tra le protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip, è in apprensione per le condizioni di salute del suo amatissimo cane Cocco, un bulldog francese di colore nero che i fan dell’ex gieffina hanno imparato a conoscere nel corso di questi anni.

“Darei tutta la mia vita, tutto, assolutamente tutto quello che ho per averti sempre al mio fianco - ha scritto Oriana in un post su Instagram -. Prego Dio che mi dia la forza per affrontare al meglio questo momento così difficile per me... Prego ogni giorno affinché tu possa migliorare te stesso. Ma soprattutto, non voglio vederti soffrire. Voglio ricordare l'amore della mia vita che è felice, mangiandolo di baci come in questo video. Ho bisogno di un miracolo e non smettero' di crederci. Ti amo con tutta la mia anima e ho bisogno di te”.

Gli appassionati del Grande Fratello ricorderanno sicuramente Oriana Marzoli, tra le protagoniste assolute della settima edizione in versione Vip del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’influencer spagnola, di origini italiane e venezuelane, era riuscita a conquistare il pubblico grazie alla sua simpatia ed esuberanza, doti che le hanno consentito di classificarsi al secondo posto alle spalle di Nikita Pelizon.

Oriana Marzoli ha anche vissuto una passionale quanto burrascosa storia d’amore con Daniele Dal Moro, nata proprio tra le mura dell’allora Casa di Cinecittà. Dopo essersi frequentati alcuni mesi dopo la conclusione del reality, mesi caratterizzati da liti e rotture date in pasto ai social, i due ex vipponi hanno deciso di intraprendere strade diverse. Lui ha trovato l’amore con Yulia, cubista ventenne, mentre lei si è fidanzata con il modello argentino Facundo Gonzalez, che ha conosciuto durante il reality cileno Ganar o Servir?. “La verità è che ci proiettiamo al futuro, credo per tutta la vita. Vogliamo formare una famiglia. Abbiamo questa idea in mente, ma non in questo momento”, ha dichiarato Oriana in una recente intervista.

Tra quelli che hanno apprezzato la Marzoli durante il suo percorso al GF Vip c’è anche Alfonso Signorini, che amava chiamarla la “reina”. Rispondendo ad un follower su Instagram, il conduttore è tornato a parlare proprio dell’ex gieffina, dicendo anche di apprezzare il fidanzato: “Ho amato Oriana e mi piace molto il suo attuale fidanzato”.