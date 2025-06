E’ uscito il nuovo singolo di un ex allievo di Amici riferito alla sua avventura nel talent show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Malìa, al secolo Mattia Gattoni, che attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato il brano dal titolo Acido 1 (Maria), che contiene chiarissimi riferimenti al suo percorso nella scuola più famosa d’Italia. "Penso a quando c’hanno scommesso. Sono entrato in un talent show ne sono uscito diverso. Ho visto il prezzo del successo / lingue mattoni in cerchio Maria con lo strap-on/ La gente urlava “mettimelo dentr0”.

Il video è altrettanto esplicito: Malìa è inizialmente seduto su dei binari mentre un treno gli va incontro, pronto a travolgerlo. Subito dopo sempre, l’ex allievo di Amici è seduto su una poltrona e guarda le immagini di sé stesso all’interno della scuola. Il cantante ha poi rivelato che è in programma la parte numero due di Acido che sarà ancora più forte della prima.

“E poi il rischio di pensare come loro e dire ‘i co*** vanno inc***’ ma allora poi musica cosa la faccio a fare? Se nasce da un’incapacità mia di comunicare a parole quello che ho dentro? E’ quella cosa lì e voglio che resti quella cosa lì, perché sono uno di voi e provare a diventare uno di loro mi ha fatto così schifo che… non posso.

Quindi siccome vi do questa integrità che normalmente dovrebbe essere la base, ma non ve la dà praticamente nessuno, quando leggete Malìa sappiate che non c’è un personaggio da oggi in poi e io sono una persona cruda, sono una persona dolce, sono tante cose. Quindi prima di commentare cercate di capire qual è il messaggio in quello che vi sto dicendo, perché sarà roba pesante però è me e preferisco essere me rispetto a quello che vogliono incollarmi addosso”.