Andrea Tabanelli è stato suo malgrado uno dei volti di The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 che ha chiuso i battenti con largo anticipo (e senza un vincitore) a causa del flop di ascolti. L’ex calciatore, intervistato da Lollo Magazine, ha ripercorso la sua breve esperienza nel programma condotto da Ilary Blasi. Inoltre, ha parlato anche del suo ex partner, Antonino Spinalbese, e del gossip che lo vedrebbe coinvolto circa un presunto flirt con Elena Barolo.

“Se The Couple è un’esperienza che rifarei? Stavo diventando matto… ho iniziato a fumare e non ho vinto un euro! Secondo lei è stata una bella esperienza? (ride, ndr). Tuttavia, il mio carattere mi porta sempre a trovare il lato positivo in ogni cosa; quindi, alla fine, posso dire che è stata un’esperienza che rifarei”. E sulla chiusura anticipata: “Io e Antonino (Spinalbese, ndr) siamo stati gli unici a esultare, perché finalmente eravamo liberi! È stato un peccato per il premio finale, motivo per cui eravamo in corsa, però per me è stata veramente dura rimanere chiuso là dentro”.

Proprio in merito all’ex di Belen Rodriguez, Tabanelli ha detto: “É un ragazzo speciale! Il suo vissuto e come affronta oggi la vita mi hanno portato ad apprezzarlo ancora di più e a volergli più bene. Ci sentiamo spesso e penso continueremo a farlo; purtroppo, abitiamo lontani e tra lavoro, figli e fidanzate non è facile incontrarsi. Non appena ci sarà occasione, lo faremo sicuramente; infatti, ci stiamo organizzando”.

E sul presunto flirt tra Antonino e Elena Barolo: “Credo che ci fosse già all’interno di The Couple una simpatia che, però, non andava oltre per nessuno dei due. Magari, qualcuno per pettegolezzo ha cercato di far credere il contrario…”.

A Tabanelli è stato chiesto anche di Helena Prestes e Javier Martinez: “Ho visto che sono stati molto criticati; però, non mi sento di esprimere un giudizio su una vicenda che non ho seguito bene”.