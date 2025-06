A cura di AdnKronos

Il principe William compie oggi, sabato 21 giugno, 43 anni. A celebrare il suo compleanno sui social, la moglie e principessa del Galles Kate Middleton che ha condiviso sul profilo ufficiale della famiglia reale una foto inedita di William.

L'immagine, scattata dalla Principessa del Galles a Windsor, ritrae il principe mentre accarezza uno dei cuccioli della sua cagnolina Orla. La didascalia a corredo della foto recita: "Buon compleanno! Con affetto C, G, C, L, Orla e i cuccioli!", ha scritto Kate.

La famiglia reale possiede la cagnolina Orla, cocker spaniel, dal 2020, a seguito dell'improvvisa scomparsa del loro precedente cane, Lupo, anch'esso un cocker spaniel. Orla ha dato alla luce quattro cuccioli il mese scorso e nella foto appare tutta la cucciolata.

Lo scatto spontaneo che ritrae il principe William lontano dagli impegni reali ha fatto il giro del web. Pioggia di commenti e like sotto il post condiviso da Kate Middleton.

Non è una novità che la famiglia reale condivida gli auguri pubblicamente sui social. Proprio lo scorso 15 giugno, giorno in cui nel Regno Unito si celebra la festa del papà, il principe William ha condiviso due nuove foto con i suoi tre figli. Uno dei ritratti, postati sull'account X ufficiale della coppia, ritrae l'erede al trono in piedi con le braccia attorno al principe George, 11 anni, e alla principessa Charlotte, 10, mentre di fronte a lui c'è il principe Louis, di 7anni. L'altra è un'immagine paesaggistica in bianco e nero che mostra i quattro sdraiati sull'erba mentre ridono abbracciati.