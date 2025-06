A cura di AdnKronos

"Emiliano? È indubbiamente un uomo interessante anche perché il potere ha sempre il suo fascino. Forse se quella cena non avesse avuto a che fare con il lavoro le cose sarebbero potute andare diversamente. Ma il governatore mi ha offesa con quel corteggiamento inopportuno, ha azzerato in un colpo solo la mia dignità professionale e di donna". Per la prima volta Nancy Dell'Olio, avvocata pugliese ed ex di Sven Eriksson racconta la sua verità a Monica Setta a Storie al Bivio Show nella puntata di martedì 24 alle 21.30 su Rai 2.

"Tutti mi chiedono se ci sia stata una storia tra me e il governatore. Non è accaduto nulla perché io non ho fatto accadere niente. Il presidente è una persona divertente e ha una bellissima testa ma il contesto per una storia era sbagliato - afferma Dell'Olio - Per me era una questione professionale perciò mi sono sentita profondamente offesa dall'atteggiamento maschilista e macista di Emiliano. Mi ha creato un danno che dovrà essere riccamente risarcito. E pensare che se mi avesse chiesto subito scusa...".