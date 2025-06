A cura di AdnKronos

Simona Ventura festeggia sui social il compleanno del marito Giovanni Terzi. Oggi, giovedì 26 giugno, il giornalista compie 61 anni e per l'occasione la conduttrice televisiva ha condiviso sul suo profilo Instagram una carrellata di foto che ritraggono momenti della loro vita insieme. La giornata segna un traguardo importante anche per la coppia: oltre al compleanno di Terzi, ricorre infatti l'anniversario del loro matrimonio.

"Amore... è passato un anno dalla festa del nostro matrimonio. Avevamo scelto proprio questo giorno per celebrare con i nostri amici di Milano", scrive Simona Ventura ricordando il giorno in cui hanno celebrato il loro matrimonio insieme agli amici. "Questa data è magica soprattutto per il tuo compleanno!", ha aggiunto.

"Grazie per l’amore e il supporto che mi dai ogni giorno, e per quel nido fatto di fatica, cuore, passione e sentimento che costruiamo insieme, giorno dopo giorno. Buon compleanno, amore mio. Ti amo immensamente", la dedica. "Vita mia hai acceso la mia anima che vagava nel buio delle tenebre . Ogni giorno e’ una scoperta meravigliosa con te. Ti amo immensamente", ha commentato il giornalista sotto il post condiviso su Instagram dalla moglie.

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono legati sentimentalmente dal 2018. Poi, la proposta di matrimonio è arrivata durante la partecipazione di entrambi all’edizione di Ballando con le Stelle 2023. La coppia è convolata a nozze il 6 luglio del 2024, pochi giorni dopo i festeggiamenti con gli amici.

La loro è una famiglia allargata: la conduttrice, 60 anni, è mamma di Niccolò e Giacomo, nati dal matrimonio con Stefano Bettarini, e di Caterina, adottata nel 2014. Il giornalista è papà di Lodovico, nato dal primo matrimonio, e di Giulio Antonio, nato dal secondo matrimonio con Silvia Fondrieschi.