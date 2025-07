Dopo anni di amore e una storia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore diventando marito e moglie. La coppia, che si è fatta conoscere e amare dal pubblico durante il trono classico del celebre dating show di Maria De Filippi, ha scelto di compiere questo importante passo nel segno della spontaneità e dell’intimità.

Il rito civile prima del grande giorno

Nonostante la cerimonia ufficiale sia fissata per il 31 luglio, Paolo e Angela hanno già celebrato le nozze con un rito civile, anticipando l’unione legale con un momento più riservato ma ricco di emozione. La coppia ha condiviso sui social le prime immagini del matrimonio, suscitando l'entusiasmo e la commozione dei fan che li seguono sin dai tempi del programma.

Angela ha indossato un mini abito panna, abbinato a una giacca tono su tono e a una veletta romantica tra i capelli raccolti in uno chignon basso, elegante e senza eccessi. Paolo, invece, ha optato per un completo grigio con camicia bianca, mantenendo uno stile sobrio ma raffinato. Entrambi hanno dimostrato di voler vivere questo momento con autenticità, mettendo al centro i sentimenti e la complicità costruita in sette anni di relazione.

Una storia d’amore che ha fatto sognare

A colpire il pubblico fin dall’inizio è stato il legame sincero tra i due, cresciuto lontano dai riflettori e mai ostentato. In una recente intervista, Paolo ha raccontato con emozione la proposta fatta ad Angela: “Mi ero preparato tutto un discorso ma ho balbettato mentre glielo dicevo. Non mi aspettavo di essere così impacciato davanti a una persona che vivo tutti i giorni da sette anni”.

Angela, dal canto suo, ha rivelato alcuni dettagli sull’organizzazione: “Ci sposeremo quest’estate, abbiamo due opzioni… Quando abbiamo fatto la lista degli invitati io avevo due pagine, lui un pezzettino. È probabile che saremo in Toscana, una via di mezzo”.

In attesa del matrimonio ufficiale

Il rito civile è stato solo l’inizio: ora cresce l’attesa per il matrimonio ufficiale, previsto appunto per il 31 luglio, che dovrebbe tenersi – secondo le anticipazioni – in Toscana, terra scelta come punto d’incontro tra le famiglie e le origini dei due sposi. Un evento che si preannuncia elegante e romantico, ma sempre in linea con la loro semplicità e autenticità.