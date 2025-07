Barbara D’Urso e Ballando con le Stelle: un corteggiamento mancato che fa rumore. Dopo settimane di voci, mezze conferme e smentite, sembra ormai certo che la storica conduttrice non farà parte del cast della prossima edizione del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Un’occasione persa? Secondo Selvaggia Lucarelli, sì.

Proprio Lucarelli, giurata di lungo corso del dancing show di Rai 1, ha dedicato un lungo articolo alla vicenda nella sua newsletter, commentando non solo il mancato accordo tra la D’Urso e la Carlucci, ma anche le dinamiche sottese a una scelta che definisce “un po’ miope”.

“Io, al posto suo, l’occasione di Ballando l’avrei presa al volo. Rischiava solo di mettersi di nuovo in gioco mostrando umiltà a un vasto pubblico che ormai la ritiene insopportabilmente piena di sé”, ha scritto Lucarelli, riportata anche da Novella 2000.

L’editorialista e opinionista ha ricordato anche il siparietto ironico andato in onda proprio durante un’ospitata di Barbara D’Urso nello show di Milly Carlucci, quando le due donne – in passato divise da dissapori e persino da cause legali – si scambiarono battute diventate virali. Una tra tutte: “Perché lei vuole essere fig* sopra ogni cosa"; “Non è così, io SONO fig* sopra ogni cosa”.

Un momento che sembrava aver riaperto le porte della collaborazione, e che per molti era il preludio a un ingresso ufficiale nel cast. E invece...