Nella serata di ieri, un ex volto noto del Grande Fratello è stato protagonista, suo malgrado, di un episodio increscioso avvenuto proprio fuori dalla sua abitazione. Secondo quanto riportato dagli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, l’uomo sarebbe stato colpito da un lancio di pomodori mentre rientrava a casa.

I responsabili non sono ancora stati identificati e, per motivi di privacy legati alle indagini in corso, non è stato diffuso il nome dell’ex gieffino in questione. Al momento, non è chiaro se si sia trattato di una bravata o di un gesto intenzionalmente offensivo legato alla notorietà del personaggio.

Nel frattempo, gli utenti sul web si dividono tra chi minimizza l’accaduto e chi lo condanna come un gesto inaccettabile, indipendentemente dal personaggio coinvolto. Resta da capire se nelle prossime ore emergeranno nuovi elementi sull’identità dell’ex gieffino e sulla natura del gesto.