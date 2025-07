Due giorni fa, Fabrizio Corona ha pubblicato un nuovo episodio di Falsissimo in cui ha puntato il dito contro Temptation Island, reality di punta dell’estate Mediaset, accusandolo apertamente di essere “tutto falso”. Secondo Corona, ciò che va in onda sarebbe frutto di dinamiche costruite e pilotate dalla produzione per creare spettacolo e alimentare le reazioni del pubblico.

A sostegno delle sue affermazioni, Corona ha diffuso spezzoni di telefonate private con alcuni dei protagonisti del programma, tra cui Perla Vatiero, Lino Giuliano e Maika Randazzo. Le loro parole hanno lasciato intendere che ci sarebbe lo zampino degli autori dietro le scelte e i comportamenti dei partecipanti.

Le dichiarazioni di Perla e Lino

In particolare, Perla Vatiero ha raccontato: “Una cosa scontata è che loro (gli autori, ndr) non ti vengono certo a dire ‘il tuo fidanzato piange per te’, loro ti vengono a dire ‘al tuo fidanzato non frega niente’. Quindi, in un momento di debolezza a livello psicologico, ti dà forza per spingere ancora di più su quello che stai facendo”. Una frase che ha lasciato molti utenti perplessi, tanto da costringere Perla a intervenire successivamente sui social per chiarire le sue parole (qui l’approfondimento).

Anche Lino Giuliano ha alimentato i dubbi sull’autenticità del programma, raccontando in modo piuttosto critico la sua esperienza con Maika Randazzo: “Quello è un programma un po’ trash. Io e Maika siamo stati un mesetto insieme e poi l’ho lasciata, perché poi è arrivato il divertimento e le serate”.

Dopo Alfonso D’Apice, che si è scagliato contro Lino e Perla, anche Daniele De Bosis, altro ex volto di Temptation Island dove ha partecipato insieme all’allora fidanzata Vittoria Egidi, ha difeso a spada tratta la trasmissione: “Sto leggendo vari post in cui determinati soggetti sostengono che Temptation Island sia pilotato… Siete un ammasso di idioti ed imbecilli. Possono consigliare, cercare di indurre, ma se si ha personalità e si è letteralmente innamorati non c’è tranello che tenga. Invece di dare la colpa al programma, prendetevela con la capoccia bacata che avete”.

Il tono della risposta è stato duro e diretto, con De Bosis che ha accusato alcuni ex partecipanti di fare le “vittime davanti agli altri” mentre in realtà avrebbero tradito i partner, usato app di incontri e tenuto comportamenti poco coerenti con quanto mostrato in televisione.