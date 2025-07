Le recenti rivelazioni fatte da Perla Vatiero e Lino a Giuliano a Fabrizio Corona nel corso dell’ultima puntata di Falsissimo (clicca QUI), hanno acceso il dibattito e sollevato non poche polemiche su Temptation Island. L’ex re dei paparazzi ha reso pubblici alcuni audio dei due ex volti del programma condotto da Filippo Bisciglia che parlavano della loro esperienza, lasciando intendere che potesse esserci anche lo zampino degli autori dietro alcune mosse e comportamenti dei partecipanti.

A distanza di alcune ore dalla bufera mediatica che ne è conseguita, Perla Vatiero ha deciso di intervenire per fare chiarezza: “Ci tengo a contestualizzare questa chiamata fatta con Fabrizio. Mi sono state fatte alcune domande in merito ai programmi e io ho risposto. Ammetto che sono argomenti che mi interessano perché li ho vissuti in prima persona e perché li ho vissuti a pieno. Ci tengo a dare una spiegazione in più, anziché quel piccolo frame che può essere travisato.

Una delle domande che mi viene fatta spesso è: ‘Ma questi programmi sono veri? C’è qualcosa di finto? Vi indicano quello che dovete fare?’. Questa è una domanda che mi viene fatta sempre e ci tengo a dire che il mio percorso è stato vero, reale. Il mio percorso l’ho vissuto in piena sincerità, anche il mio ex partner. A me non è mai stato detto quello che dovevo o non dovevo fare anche perché, mi conoscete, farmi dire quello che devo fare è una cosa quasi impossibile".

La vincitrice della diciassettesima edizione del Grande Fratello è intervenuta per spiegare cosa realmente volesse intendere: “Quello che preciso è che semplicemente è normale che la produzione, la redazione, tutte le persone che lavorano lì, non possono venire nel villaggio a dirti: ‘Il tuo fidanzatino sta piangendo’, perché andrebbero contro il nostro percorso, la nostra crescita e al motivo per cui noi siamo lì. Perché in quel caso io mi potrei un po’ ammorbidire e fare dieci passi indietro, quello che magari si fa nella vita reale. Quindi se si va lì, si sa che si deve affrontare il percorso in modo più strong proprio per portarti ad avere il coraggio di prendere delle decisioni che magari nella tua vita normale non prenderesti mai".

Perla ha poi proseguito parlando anche della sua avventura nella Casa più spiata d’Italia: “Parliamo anche dell’altro programma che ho vissuto che è stato molto più lungo. E’ normale che la pressione è stata molto forte, lì siamo ripresi h24. Sono due reality molto diversi ed è normale che, per come li ho vissuti io, per l’introspezione che ho fatto, emotivamente ne sono uscita un po’ toccata. Ma ci sta, soprattutto per chi li vive mettendosi effettivamente in gioco, sia su pregi che difetti. Io poi mi sono auto-analizzata tantissimo e questi programmi mi hanno dato veramente tanto sulla mia crescita personale, velocizzandola e mi hanno motivata ancora di più a migliorare la mia persona. Quindi ci sono i pro e i contro ma devo dire che, per come io la penso, ci sono stati tanti pro. Poi è vero che siamo lì, che comunque si soffre, ci sono dinamiche un po’ oltre che durante la vita normale non viviamo, però è proprio questo che far sì che ti faccia diventare una persona più forte e velocizzare la tua crescita. Almeno su di me hanno fatto questo effetto”.