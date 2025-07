È arrivata l’ufficialità: Fedez e Chiara Ferragni non sono più marito e moglie. Con una sentenza del Tribunale di Milano, si è chiusa legalmente una delle relazioni più seguite e discusse del panorama italiano contemporaneo, iniziata nel 2016 e culminata con un sontuoso matrimonio a Noto nel 2018.

Affido congiunto e niente assegno di mantenimento

Secondo quanto stabilito dai giudici, i figli della coppia, Leone e Vittoria, resteranno affidati a entrambi i genitori con una frequentazione quasi paritaria. Una scelta che, secondo i legali, rispetta pienamente il benessere dei bambini.

Non ci sarà assegno di mantenimento: Chiara Ferragni ha rinunciato volontariamente a qualsiasi contributo economico mensile, in nome di un accordo rapido e sereno. Le spese straordinarie, come istruzione, salute e attività sportive, saranno invece a carico di Fedez, che continuerà a coprire i costi delle scuole private frequentate dai figli (oltre 20.000 euro all’anno ciascuno).

Questione social: niente post senza consenso

Una delle questioni più delicate, data l’esposizione mediatica della famiglia, è stata quella relativa alla pubblicazione di immagini e video dei bambini sui social. I due ex coniugi potranno postare contenuti con i figli solo previo consenso reciproco, per tutelare la loro privacy e serenità.

Una separazione gestita con maturità

La separazione legale era già stata formalizzata a dicembre 2024. Allora, i legali delle due parti avevano parlato di un clima collaborativo e orientato all'interesse dei figli. In sei mesi è stato raggiunto anche l'accordo per il divorzio, che il tribunale ha giudicato “adeguato” e coerente con le esigenze familiari. “Hanno dimostrato notevole maturità e disponibilità reciproca nell’interesse dei loro figli”, hanno dichiarato gli avvocati.

La fine di una coppia simbolo dell’era digitale

La storia tra Fedez e Chiara Ferragni è stata, per anni, uno specchio del rapporto tra amore, fama e social network. Hanno condiviso momenti intimi e pubblici con milioni di follower, diventando una sorta di famiglia-reality sotto gli occhi dell’Italia (e non solo).

Entrambi, ora legalmente separati, sono liberi di rifarsi una vita anche dal punto di vista sentimentale e legale, potendo eventualmente risposarsi.