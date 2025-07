Nel corso della quinta puntata di Temptation Island 2025, Antonio ha regalato al pubblico un iconico remake dal villaggio: la fuga. Un gesto che ha fatto la fortuna di Ciro Petrone in passato e che anche questa volta ha scatenato un mix di tensione, ironia e polemiche.

Antonio, infatti, ha tentato di scappare dal proprio villaggio per raggiungere la fidanzata Valentina, ma non per un tenero confronto diretto con lei. Il motivo che ha scatenato la sua reazione è stato un commento del tentatore Francesco, che ha proposto a Valentina di andare insieme a vedere una partita del Napoli in Tribuna Posillipo (settore d’elité dello stadio Maradona). Una proposta che Antonio ha interpretato come un vero e proprio affronto. Così ha deciso di “dirgliene quattro” al rivale, mettendo in scena una fuga a metà tra la sceneggiata e la gag comica: fiato corto dopo pochi passi e caduta sulla spiaggia hanno reso la sua corsa più esilarante che eroica.

A commentare l’episodio è stato proprio Ciro Petrone, protagonista di un famoso episodio simile nelle passate edizioni, intervenuto in diretta TikTok: “Antonio ci ha fatto morire. Però voglio dire una cosa: là i concorrenti non sanno dov’è l’altro villaggio, quindi quando uno parte, parte senza sapere dove andare. Proprio com’è successo a lui”.

Ciro ha poi preso le difese di Antonio e ha lanciato una stoccata al tentatore Francesco: “Caro Francesco, da napoletano a napoletano, sei un pessimo attore. Se devi fare il tentatore fallo con un po’ di dignità, un po’ di umanità e soprattutto con una ragazza che ti piace. Se non ti piace, non farlo. Tutti hanno capito che a te Valentina non interessa, si vede troppo. Francesco corteggiava Martina a Uomini e Donne e ora è a Temptation solo per farsi vedere, perché vuole il trono a settembre”.