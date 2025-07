La loro relazione ha fatto discutere per mesi dentro e fuori la Casa del Grande Fratello, tra momenti di passione e forti incomprensioni. Eppure, sembrava finita per sempre. Durante la finalissima del reality, Shaila Gatta aveva sorpreso tutti scegliendo di chiudere definitivamente con Lorenzo Spolverato. Dopo l’ultimo confronto avvenuto lontano dalle telecamere, i due avevano preso strade diverse. Ma ora, a distanza di settimane, un colpo di scena potrebbe rimettere tutto in discussione.

Un utente, che ha inviato al collega Lorenzo Pugnaloni alcune foto dell’ex coppia nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello, sostiene di averli avvistati in un lido di Bacoli. Le immagini, tuttavia, sono poco chiare: non si distinguono nettamente i volti e l’identità della coppia immortalata resta dubbia. “Sono loro oppure no?” si domanda Pugnaloni. “Da giorni entrambi sono silenziosi online… Resto in attesa di altro materiale”.

Ed è proprio questo silenzio social ad aver riacceso le speculazioni. I due ex concorrenti del Grande Fratello, solitamente molto attivi su Instagram, non pubblicano nulla da diversi giorni. Una pausa anomala, secondo i fan, che potrebbe nascondere un riavvicinamento segreto lontano dalle telecamere.

Per ora si tratta solo di indiscrezioni, ma il gossip è già esploso tra i fan, divisi tra chi spera in un lieto fine e chi, invece, crede che la storia sia ormai solo un ricordo. In attesa di conferme – o smentite – ufficiali, non resta che monitorare i social e attendere eventuali sviluppi.