Dopo il clamoroso dietrofront di Gabriele Corsi, inizialmente annunciato come co-conduttore della prossima edizione di Domenica In, la Rai è corsa ai ripari. Secondo quanto riportato da Fanpage.it e L’Espresso, la direzione DayTime avrebbe individuato due nuovi possibili volti da affiancare a Mara Venier: Enzo Miccio e Umberto Broccoli.

Enzo Miccio, l’eleganza che può rinnovare

Il nome di Enzo Miccio, noto volto televisivo e già apprezzato su Rai 2 con Top – Tutto quanto fa tendenza, sarebbe considerato ideale per portare una ventata di novità al format domenicale. Stile, ironia e grande dimestichezza con il mezzo televisivo sono i punti di forza che lo renderebbero un ottimo innesto, capace di affiancare Mara Venier senza oscurarne il ruolo centrale. Secondo indiscrezioni, la conduttrice storica non avrebbe espresso alcuna contrarietà alla sua eventuale presenza in studio.

Umberto Broccoli, la memoria televisiva

Diverso il profilo di Umberto Broccoli, da anni voce autorevole della cultura e della memoria televisiva in Rai. La sua presenza potrebbe rappresentare un’occasione per celebrare il 50° anniversario di Domenica In, con rubriche dedicate alla storia del programma e ai grandi momenti della TV italiana. Tuttavia, su Broccoli circolerebbero alcune riserve legate al possibile impatto sul ritmo e sull’attualità del format.

Il caso Gabriele Corsi

Il passo indietro di Gabriele Corsi ha lasciato molti interrogativi. In un primo momento, la Rai aveva parlato di "incompatibilità con altri progetti", ma una ricostruzione de La Stampa, poi condivisa dalla stessa Venier via Instagram, ha messo in luce possibili motivazioni economiche dietro l’abbandono. Una versione smentita dallo staff di Corsi, che ha parlato invece di un cambiamento nella linea editoriale alla base della decisione.

Mara Venier resta al centro

In attesa di una conferma ufficiale, resta certa la presenza di Mara Venier, che si avvia a condurre l’ennesima stagione del contenitore domenicale. La Rai, dal canto suo, sembra intenzionata a proteggerne il ruolo centrale, affiancandole eventualmente figure capaci di arricchire il programma senza snaturarlo.

Chi sarà, dunque, a sedere accanto a “zia Mara” nella prossima stagione? Miccio e Broccoli restano i nomi più caldi. L’ultima parola spetta ora alla Rai.