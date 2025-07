Durante il falò di confronto andato in onda nella terza puntata di Temptation Island, Alessio Loparco è stato chiaro e ha detto a Sonia Mattalia di non voler più stare con lei: “Io sono stato autentico e vengo condannato per questo. Però ho deciso, non voglio uscire di qui con lei. Siamo stati insieme otto anni lo so, ma scelgo di tornare solo e non riesco a vivere la vita come prima. Mi dispiace, se forse mi avesse fatto finire il programma magari avrei capito meglio tutto”.

La donna è sembrata molto delusa dalla decisione del compagno e ha anche ammesso che se fosse stato per lei le cose sarebbero andate diversamente: “Tu non mi hai amato veramente. Ok che ti ho strappato al percorso, ma dai più importanza a un programma tv, che alla nostra storia. Lui è arrabbiato, ma dovrei esserlo io. Lui voleva continuare a stare qui, ma io come potevo restare zitta dopo aver sentito che lui non pensa di avermi mai amata. Cosa avrei scelto io? Filippo, non è che l’amore passa dopo qualche giorno, speravo solo di vederlo meno arrabbiato”.

Gli avvistamenti post programma

A distanza di qualche settimana da questo falò, Alessio è stato visto in spiaggia da alcune fan di Temptation Island, che l’hanno fermato e gli hanno chiesto se fosse tornato insieme alla sua fidanzata. L’avvocato del reality, senza svelare troppo, ha detto che le cose sono tornate al loro posto: “Com’è finita tra noi? Vi dico che nella vita tutto si può sistemare. Però sono felice di starvi simpatico”.

Da questa risposta, molti utenti hanno pensato a un ritorno di fiamma per la coppia di legali.

Alessio visto sotto casa di Sonia

Non solo il video al mare in cui ha rassicurato le fan del reality di Canale 5, Alessio pare anche che sia stato visto sotto casa della sua partner. Fanpage e Deianira Marzano hanno fatto sapere che i due protagonisti di Temptation Island potrebbero essere tornati insieme: “Alessio Loparco è stato visto sotto casa di Sonia Mattalia, la stessa nella quale vivevano insieme prima di affrontare il loro viaggio nei sentimenti. Pare infatti che i due siano tornati a essere una coppia e a convivere, facendo quindi un passo indietro rispetto alla decisione presa nel programma. Per il momento, però, i diretti interessati non possono smentire o confermare le segnalazioni che li riguardano, dal momento che ogni avvistamento pubblico insieme sarebbe vietato fino alla fine di Temptation Island. Durante il lungo falò di confronto davanti alle telecamere, la donna aveva deciso di mettere un punto al loro rapporto dopo una serie di dichiarazioni inaspettate sul loro rapporto”.