La storia d’amore tra Can Yaman e Sara Bluma sembra essere più seria che mai. Attualmente in vacanza in Turchia, terra natale di Can, l’attore ha confidato al settimanale Oggi la sua intenzione: "Le chiederò la mano ufficialmente in questi giorni". Questo viaggio assume così un significato speciale, non solo come vacanza, ma anche come possibile occasione per presentare Sara alla sua famiglia prima della proposta di matrimonio.

La nascita di un amore

I due si sono conosciuti a un concerto e sono usciti allo scoperto come coppia durante l’Italian Global Series Festival di Rimini, dove sono apparsi mano nella mano sul red carpet. Sara Bluma è una dj di successo nel circuito internazionale del clubbing, e tra lei e Can Yaman è nata una passione travolgente. Nonostante la riservatezza sui social, ogni tanto regalano qualche scorcio del loro rapporto ai follower.

Il passato sentimentale di Can Yaman

Per Can Yaman questa proposta di matrimonio non sarebbe la prima: in passato aveva già chiesto a Diletta Leotta di sposarlo, anche se poi la loro storia è terminata a causa delle pressioni del gossip. Dopo di lui, Diletta ha sposato Loris Karius, con cui ha avuto una figlia. Tra i rumors c’è stato anche un presunto flirt con l’attrice Francesca Chillemi, smentito da entrambi. Oggi, sia Can sia l’ex Miss Italia hanno trovato la loro felicità.

Il coraggio di Sara Bluma

Un tema molto delicato riguarda il difficile passato di Sara Bluma. La dj ha denunciato l’ex compagno, padre di suo figlio, per violenze fisiche e psicologiche. Attraverso i social ha mostrato i segni delle aggressioni e ha dichiarato di aver deciso di rompere il silenzio per difendere sé stessa e il proprio bambino. "Amore genera amore", ha scritto, invitando a dire basta alla violenza contro le donne.

Il sostegno di Can Yaman

In questo momento complicato, Can Yaman non ha fatto mancare il suo supporto e affetto a Sara. "Ti amo e farò di tutto per sostenerti. E sono fiero di te. Gran coraggio finalmente", ha scritto a incoraggiamento della sua compagna.