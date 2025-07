Negli ultimi giorni è esplosa una vera e propria bufera attorno al reality show Temptation Island, dopo la pubblicazione di una nuova puntata del format YouTube Falsissimo di Fabrizio Corona. Durante la puntata, ospiti Lino Giuliano e Perla Vatiero, entrambi ex protagonisti del programma, hanno rilasciato dichiarazioni sul funzionamento del reality e sulla produzione, scatenando una serie di reazioni contrastanti da parte di altri ex concorrenti.

Le parole di Perla Vatiero

Perla Vatiero, che ha partecipato a Temptation Island insieme all’ex fidanzato Mirko Brunetti, ha raccontato un lato oscuro del programma, denunciando un atteggiamento manipolativo da parte degli autori. Secondo la sua testimonianza, la produzione non cerca di confortare i concorrenti, ma piuttosto di spingerli a esasperare le tensioni: “Una cosa scontata è che loro non ti vengono certo a dire che il tuo fidanzato piange per te, loro ti vengono a dire che al tuo fidanzato non frega niente. Quindi in un momento di debolezza psicologica ti dà forza per spingere ancora di più su quello che stai facendo”.

Questa dichiarazione ha riacceso il dibattito sul reale impatto psicologico del programma sui partecipanti e sulle dinamiche dietro le quinte.

Il racconto di Lino Giuliano: tra trash e relazioni finite

Anche Lino Giuliano, che ha partecipato con Alessia Pascarella, ha espresso un giudizio critico sul programma, definendolo “un po’ trash”. Ha inoltre rivelato dettagli personali sulla sua relazione con Maika, un’altra concorrente, sottolineando le contraddizioni e le tensioni nate durante e dopo il reality.

“Io e Maika siamo stati un mesetto insieme e poi l’ho lasciata perché è arrivato il divertimento e le serate. Ho i messaggi che dimostrano il nostro rapporto e la sua reazione alla mia decisione”.

La difesa a spada tratta degli ex protagonisti

Le dure accuse non sono però passate inosservate e diversi ex protagonisti hanno preso posizione per difendere la produzione e gli autori di Temptation Island. Tra questi, Alfonso D’Apice e Daniele De Bosis, seguiti da Alessia Bottiglia e Giulio Raselli, che hanno attaccato duramente chi ha parlato male del programma.

Alessia Bottiglia, attraverso i social, ha accusato i critici di essere ingrati e opportunisti: “Vi siete tutti impazziti, i social e lo spettacolo vi hanno dato alla testa. Andate contro un programma che vi ha dato visibilità”.