Negli ultimi anni, Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne, ha intrapreso un percorso televisivo che lo ha portato a partecipare a numerosi reality show in tutto il mondo. Proprio durante la sua esperienza a La Casa de los Famosos, reality negli Stati Uniti, ha incontrato colei che oggi definisce la sua anima gemella: l’influencer Alaska Genesis Castellanos.

Alaska, con oltre due milioni di follower, ha conquistato il cuore di Luca, dando il via a una storia d’amore che procede a gonfie vele. Il loro legame è diventato così importante da spingere l’ex vippone a fare progetti concreti per il futuro insieme alla fidanzata. In una recente intervista a DiPiùTv, Luca ha svelato che nel suo futuro c’è una vita negli Stati Uniti accanto ad Alaska, che gli ha fatto riscoprire il vero significato dell’amore.

“Non pensavo che mi sarei innamorato di nuovo, ma così è stato. È la donna che mi ha fatto credere nuovamente nell’amore. Entrambi sogniamo una famiglia e pensiamo al matrimonio”, ha confessato il modello.

Ma cosa ha colpito Luca di Alaska fin dal primo momento? “I suoi occhi e le caviglie sottilissime: da sempre, sono quelle le prime cose che guardo in una donna”, ha raccontato. Oltre alla bellezza, a farlo innamorare è stata anche la personalità intraprendente di Alaska. “È un’imprenditrice con due aziende, una di profumi e un’altra di moda. È anche una modella, ha lavorato con grandi marchi e posato per numerose copertine”, ha aggiunto Luca, sottolineando il talento e la determinazione della sua compagna.

La loro storia, nata sotto i riflettori di un reality, sembra essere destinata a durare nel tempo, con grandi progetti e sogni condivisi. Luca e Alaska guardano insieme a un futuro fatto di amore, famiglia e successi professionali, dimostrando che a volte l’amore può nascere nei luoghi più inaspettati.