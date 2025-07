Dopo quattro anni di relazione, Nicole Pallado ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Marco Cagnin. A rivelare i motivi della rottura è stata la stessa influencer e podcaster durante l’ultimo episodio del podcast Tavolo Parcheggio, condotto da Gianmarco Zagato.

“Una scelta difficile, ma necessaria”

Nicole ha spiegato con grande lucidità e sincerità che la decisione di chiudere è stata sua, nonostante il dolore che comportava.

“È stata una scelta mia, sicuramente, ma semplicemente perché forse ho avuto un po’ più di coraggio”, ha raccontato. “Era palese che comunque io e Marco, nell’ultimo periodo, non stessimo più bene insieme”.

La Pallado ha precisato che non intende scaricare su Marco la responsabilità del suo malessere, riconoscendo che la crisi era condivisa, seppure vissuta in modo diverso da entrambi.

“Ero diventata una persona che non riconoscevo più”

Nicole ha descritto una fase della relazione in cui si sentiva profondamente a disagio, irritabile e distante: “Sicuramente ero dentro una relazione che non sentivo più al 100%… ne sentivo un 10%. Mi faceva stare malissimo sapere com’ero diventata, sapere che mi dava fastidio tutto, anche quando non c’era un vero motivo”.

La sofferenza era acuita dal senso di colpa per far stare male Marco, pur sapendo di non riuscire più a controllare certi atteggiamenti: “Mi dispiaceva tantissimo rispondere in un certo modo o avere un atteggiamento da arrogante, ma era più forte di me”.

La proposta di matrimonio e il campanello d’allarme

La svolta definitiva è arrivata quando Nicole ha intuito che Marco stava preparando una proposta di matrimonio. Invece di gioire, ha sentito crescere dentro di sé un senso di ansia e disagio: “Quando ho percepito che poteva esserci questa cosa nell’aria, in me è scattata l’ansia. Avevo paura di fare un passo falso”.

Un momento che avrebbe dovuto segnare una tappa felice nella loro relazione si è rivelato, invece, il punto di rottura.

Un nuovo inizio tra critiche e indiscrezioni

Pur ammettendo che non si sente chiusa a nuove conoscenze (“Non mi voglio precludere di conoscere qualcuno”), Nicole ha voluto essere chiara nel ribadire che la fine con Marco è stata pensata e sofferta.

Tuttavia, a rendere la vicenda ancora più chiacchierata è intervenuta un’indiscrezione lanciata da Alessandro Rosica, secondo cui Nicole avrebbe tradito Marco con un certo Christopher: “Ha tradito Marco con Christopher e fa pure la buona samaritana”, ha scritto il noto esperto di gossip.

Nicole, almeno per ora, non ha commentato direttamente queste voci, preferendo concentrarsi sulla sua versione dei fatti, più emotiva che scandalistica.