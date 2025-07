La settima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri sera, ha regalato al pubblico uno dei momenti più discussi dell’edizione 2025. Protagonisti assoluti: Maria Concetta Sghembri e Angelo Scarpata, giunti al falò di confronto finale dopo settimane di tensioni e dubbi alimentati dal comportamento di lui all’interno del villaggio.

Il falò di confronto: "Lui è questo"

Il confronto tra i due si è acceso fin dalle prime immagini mostrate a Maria Concetta, nelle quali Angelo appariva molto coinvolto nel rapporto con la single Marianna. Di fronte alle accuse, Angelo ha provato a giustificarsi dichiarando: "Ho cercato di viverlo con tutto me stesso e di capire se avrei avuto delle difficoltà a dover scegliere di continuare con te”.

Ma per Maria Concetta le spiegazioni non sono bastate. Senza mezzi termini, ha deciso di mettere fine alla relazione: "Io una persona così al mio fianco non la voglio più. Felicemente da sola, ho avuto le conferme che volevo grazie a questo programma. Lui è questo”.

Il dopo puntata: l’ironia (e la risposta) di Maria Concetta su TikTok

Subito dopo la messa in onda, Maria Concetta è tornata a farsi sentire tramite i social, comparendo in due video TikTok pubblicati dalla figlia. Ironica e pungente come sempre, ha chiarito l’origine del soprannome “Toporatto” dato ad Angelo, rispondendo a chi ne metteva in discussione il significato: "Toporatto non si dice? Non sapevo foste diventati tutti Chat GPT. Io do l’esclusiva nelle cose, per me è toporatto”.

Ma non è finita qui. Un utente l’ha criticata per il linguaggio utilizzato durante il confronto, giudicato troppo aggressivo. Lei, senza perdere la calma, ha replicato: "Dovrei chiedere scusa? È un modo di dire, penso che chiunque una volta nella vita ha detto al proprio compagno 'ti amm***o’, ma state sereni. Io non amm***o neanche le mosche perché mi fanno tenerezza. Se volete le scuse, scusatemi”.