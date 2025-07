L’edizione di Temptation Island appena trascorsa sarà ricordata per i suoi doppi, tripli e persino quadrupli falò di confronto, ma nessuna coppia ha saputo regalare tanto trash e spettacolo quanto quella formata da Valentina e Antonio. Tra la celebre “Tribuna Posillipo”, la corsa affannata e l’indimenticabile “m’ vuò spusà?” al falò, i due napoletani hanno incarnato alla perfezione lo spirito passionale e colorito tipico delle coppie partenopee, regalando momenti esilaranti e drammatici al pubblico.

Nonostante le tensioni e le scenate che li hanno contraddistinti durante il percorso nel villaggio, Valentina e Antonio hanno lasciato la spiaggia calabra mano nella mano, con tanto di promessa di matrimonio a suggellare la loro ritrovata unione. Ma cosa è successo nel mese successivo alla fine delle registrazioni? A fornire un aggiornamento ci ha pensato Dagospia, che ha rivelato che la coppia è ancora insieme e felice.

“Trionfa l’amore per il Napoli, ma non tribuna Posillipo, per Valentina e Antonio. Lui, ieri sera, le ha fatto la proposta più kitsch della televisione italiana e lei è ben felice di continuare a pagare mutuo e bollette anche per lui. Il gazebo non verrà dato alle fiamme al momento. Non resta che sperare che il Castello delle Cerimonie non venga chiuso prima di vederli all’altare”, si legge sul noto portale, aggiungendo una nota di ironia sul futuro della coppia.

Il caso di Valentina e Antonio conferma una regola non scritta di Temptation Island: le coppie napoletane, con il loro mix di drammi, battute e teatralità, sono sempre una garanzia di intrattenimento trash, ma anche di emozioni vere. Non è la prima volta che un falò di confronto si conclude con una proposta di matrimonio. Ricordiamo ad esempio Tara Gabrieletto e Cristian Gallella, che nel 2014 si erano promessi amore eterno sullo schermo e poco dopo sono convolati a nozze, anche se oggi hanno intrapreso strade diverse.

Valentina e Antonio, però, sembrano voler scrivere una storia diversa, continuando il loro percorso insieme anche dopo il reality. Se riusciranno a trasformare la loro promessa in un matrimonio duraturo, solo il tempo potrà dirlo. Intanto, il pubblico resta incollato allo schermo, pronto a seguire le prossime evoluzioni di questa coppia tutta napoletana che ha saputo conquistare, tra risate e colpi di scena, il cuore del pubblico di Temptation Island