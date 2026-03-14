La storia d’amore tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, nata durante l’edizione 2024/25 del Grande Fratello, starebbe attraversando un momento delicato. Negli ultimi giorni, i fan della coppia hanno notato segnali che lasciano intuire una possibile crisi.

Segnali social di distanza

I sostenitori dell’idraulico toscano e della dottoressa romana hanno osservato con attenzione i loro profili social, notando una crescente distanza. Nonostante alcuni interventi pubblicati nei giorni scorsi per spegnere le voci di rottura, agli occhi dei follower più attenti non sono sfuggiti diversi dettagli:

Assenza di foto insieme

Interazioni ridotte

Distanza prolungata tra i due

Come spesso accade per le coppie nate nei reality, il silenzio dei diretti interessati ha alimentato discussioni e ipotesi tra fan e hater.

Mariavittoria Minghetti rompe il silenzio

Per fermare il dilagare delle voci, Mariavittoria Minghetti ha deciso di intervenire indirettamente tramite l’esperto di gossip Amedeo Venza, confermando che la coppia sta attraversando un periodo complicato.

Nel messaggio condiviso, si legge: “Partendo dal presupposto che molti sono ossessionati e pesantissimi, anche riguardo cose che non stanno né in cielo né in terra, tipo la violenza ecc ecc, vi dico che i due ragazzi non stanno vivendo un momento sereno. Distanza, lavoro e incomprensioni dovute alla lontananza non aiutano il rapporto. Si sentono tutti i giorni, parlano, discutono, ma al momento non si stanno vedendo”. Argomenti grande fratello

Nuovi dettagli alimentano le speculazioni

Nelle ultime ore, sono emersi ulteriori dettagli che hanno fatto scattare il campanello d’allarme tra i fan: Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi hanno smesso di seguirsi su Instagram, un segnale che non è passato inosservato.

Al momento non è chiaro quale sarà il futuro della coppia. Nonostante il periodo difficile, i due continuerebbero a sentirsi quotidianamente, cercando di capire come affrontare la situazione.

Il futuro della coppia resta incerto

Per ora, non si parla ufficialmente di rottura definitiva. La decisione sul futuro di Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti resta nelle loro mani. Come sottolineato tramite Amedeo Venza, saranno proprio loro a informare i fan qualora dovesse arrivare una separazione oppure un ritorno alla serenità.

Nel frattempo, i follower restano in attesa di capire se la coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello riuscirà a superare questo momento di crisi.