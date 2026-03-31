YMA-latte
  1. HOME
  2. SOCIAL NETWORK
  3. SAL DA VINCI RACCONTA IL CURIOSO RETROSCENA CON FEDEZ A DISNEYLAND: "TI VOLEVO SALUTARE, MA..."

Sal Da Vinci racconta il curioso retroscena con Fedez a Disneyland: "Ti volevo salutare, ma..."

Sal Da Vinci racconta il curioso retroscena con Fedez a Disneyland: "Ti volevo salutare, ma..."

Sal Da Vinci racconta un curioso episodio con Fedez avvenuto cinque anni fa a Disneyland. Il cantante voleva salutare il rapper, ma un bodyguard glielo impedì

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026, per Sal Da Vinci è iniziato un vero e proprio periodo d’oro. Il cantante, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest con la sua canzone “Per sempre sì”, è spesso ospite di salotti televisivi e podcast, dove racconta aneddoti della sua carriera musicale e del suo passato.

Nelle scorse ore, Sal Da Vinci è stato ospite di Pulp Podcast, condotto da Fedez e Davide Marra, e qui ha svelato un curioso retroscena legato proprio al rapper.

L’incontro mancato a Disneyland

Il cantante ha raccontato di aver incontrato Fedez cinque anni fa a Disneyland, ma di non essere riuscito a salutarlo a causa di un bodyguard troppo zelante: “Mi sto ricordando di Fedez a Disneyland, lui era con la sua famiglia e io mi volevo avvicinare per salutarlo, ma c’era questo signore che lavorava per te che non mi ha fatto avvicinare. Saranno stati cinque o sei anni fa, io mi volevo avvicinare ma lui ha fatto ‘no no no cammina più in là, un po’ più avanti’.”

Il racconto ha lasciato Fedez completamente sorpreso, che ha spiegato di non essersi accorto della situazione e di non aver dato alcuna indicazione al suo bodyguard. 

Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie"
Chi già riceveva le nostre news deve ripetere la procedura per continuare a riceverle.

Seguici su
Google News Logo
Ricevi le nostre notizie da Google News
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

In questa sezione del nostro giornale online potrai essere sempre informato e leggere tutte le ultime news di gossip provenienti dai social network.

LE PIÙ VISTE