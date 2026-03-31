Sal Da Vinci racconta il curioso retroscena con Fedez a Disneyland: "Ti volevo salutare, ma..."

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026, per Sal Da Vinci è iniziato un vero e proprio periodo d’oro. Il cantante, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest con la sua canzone “Per sempre sì”, è spesso ospite di salotti televisivi e podcast, dove racconta aneddoti della sua carriera musicale e del suo passato.

Nelle scorse ore, Sal Da Vinci è stato ospite di Pulp Podcast, condotto da Fedez e Davide Marra, e qui ha svelato un curioso retroscena legato proprio al rapper.

L’incontro mancato a Disneyland

Il cantante ha raccontato di aver incontrato Fedez cinque anni fa a Disneyland, ma di non essere riuscito a salutarlo a causa di un bodyguard troppo zelante: “Mi sto ricordando di Fedez a Disneyland, lui era con la sua famiglia e io mi volevo avvicinare per salutarlo, ma c’era questo signore che lavorava per te che non mi ha fatto avvicinare. Saranno stati cinque o sei anni fa, io mi volevo avvicinare ma lui ha fatto ‘no no no cammina più in là, un po’ più avanti’.”

Il racconto ha lasciato Fedez completamente sorpreso, che ha spiegato di non essersi accorto della situazione e di non aver dato alcuna indicazione al suo bodyguard.