Stefano De Martino e Brenda Lodigiani, una fonte rivela: "Lui è molto attratto"

Nel mondo della televisione italiana e della cronaca rosa, Stefano De Martino continua a essere uno dei volti più seguiti e chiacchierati. Il conduttore di successo di “Affari Tuoi” e “Stasera Tutto è Possibile” non è solo al centro dell’attenzione per i risultati televisivi, ma anche per le voci sulla sua vita sentimentale.

Il rapporto tra Stefano De Martino e Brenda Lodigiani

Negli ultimi mesi, il nome di Brenda Lodigiani, comica e collega di De Martino a “Stasera Tutto è Possibile”, è stato spesso accostato a quello del conduttore napoletano.

Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla stampa di settore, tra i due sarebbe nata una complicità che andrebbe oltre il semplice rapporto professionale. I due sarebbero stati avvistati anche lontano dagli studi televisivi, in passeggiate e momenti di svago tra Roma e Milano.

Alcuni scatti pubblicati dal settimanale “Diva e Donna” li ritrarrebbero insieme nel centro di Roma, alimentando ulteriormente i rumor.

Le smentite di Brenda Lodigiani

Interpellata durante la conferenza stampa di “GialappaShow”, Brenda Lodigiani ha però ridimensionato le voci, definendo il rapporto con De Martino una semplice amicizia.

La comica ha infatti ribadito: “Lo stimo tanto, è un mio amico”, mostrando anche un certo fastidio nei confronti dei pettegolezzi circolati online e sui settimanali di gossip.

Le indiscrezioni: “Attrazione e intesa”

Nonostante le smentite, la rivista “Oggi” rilancia una versione diversa. Secondo quanto riportato nella rubrica di Alberto Dandolo, tra Stefano De Martino e Brenda Lodigiani ci sarebbe un legame sempre più stretto, caratterizzato da complicità e frequenti incontri anche al di fuori del lavoro.

Una fonte vicina al conduttore avrebbe inoltre rivelato che De Martino sarebbe “molto attratto” dalla collega, pur mantenendo la volontà di concentrarsi sulla carriera.