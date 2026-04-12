Amici 25, Gigi D'Alessio contro Anna Pettinelli: “I perdenti trovano sempre scuse”

Nuova puntata carica di tensione nel serale di Amici 25, dove il protagonista del dibattito è stato ancora una volta il cantante Riccardo Stimolo. Da settimane al centro delle critiche di Anna Pettinelli, il giovane artista ha diviso la giuria e i professori sulla sua reale versatilità interpretativa.

Durante l’ultima puntata, Riccardo Stimolo si è esibito sulle note di “Uomo Che Cade”, brano presentato da Tredici Pietro al Festival di Sanremo. L’esibizione ha convinto tutti e quattro i giudici, raccogliendo commenti positivi e apprezzamenti unanimi.

La frecciata di Anna Pettinelli

Nonostante i complimenti generali, Anna Pettinelli non ha rinunciato a una nuova stoccata nei confronti del cantante: “Devo dire che in tutti questi mesi ho sentito cantare solo un pezzo decentemente a Riccardo ed è questo. Sono contenta che sei contento, ma tanto poi rifarai le solite cose”.

La difesa di Gigi D’Alessio: “Sa cantare e basta”

A prendere le difese di Riccardo Stimolo è stato ancora una volta il giudice Gigi D’Alessio, che ha ribadito la sua fiducia nel talento del giovane artista, utilizzando anche un proverbio napoletano: “Il gallo che canta, canta in tutti i gallinai. Quando uno sa cantare, può cantare tutto. Non esiste moderno, giovane o antico: Riccardo sa cantare, punto”.

Una posizione netta che ha riacceso lo scontro con la Pettinelli.

Il botta e risposta infuocato

Lo scontro tra i due è proseguito con toni sempre più accesi. Anna Pettinelli ha ribattuto sottolineando come il suo giudizio si basi sul percorso completo dell’allievo: “Io lo conosco da molto prima e ho visto tutto il suo excursus. Ha sempre cantato solo un certo tipo di canzoni”.

Gigi D’Alessio, invece, ha insistito sul valore vocale puro: “Non dobbiamo giudicare le canzoni, ma se un ragazzo sa cantare”.

La replica della Pettinelli non si è fatta attendere: “Ma basta! Io non giudico le canzoni, giudico il suo modo di cantare”.

La provocazione finale di Gigi D’Alessio

Il confronto si è acceso ulteriormente quando il giudice ha lanciato una provocazione diretta: “Un vincente trova sempre una strada, un perdente trova sempre una scusa”.

Una frase che ha irritato la Pettinelli, pronta a rispondere per le rime: “Facile parlare per frasi fatte, uno se le porta da casa”.

La chiusura ironica di Gigi D’Alessio ha però spento momentaneamente la polemica: “No, questa frase l’ho trovata nei Baci Perugina”.