Valentina Ferragni e Matteo Napoletano in crisi? "A lei non piace la sua esposizione social"

Tornano le voci di una possibile crisi tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano. A rilanciare l’indiscrezione è Vanity Fair, che parla di un momento delicato nella relazione della coppia, sempre meno presente insieme sui social e ormai assente dalle reciproche interazioni su Instagram.

Social silenziosi: niente foto insieme e stop ai like

A far nascere i sospetti sarebbe soprattutto il comportamento social dei due. Da tempo, infatti, Valentina Ferragni e Matteo Napoletano non pubblicano più contenuti di coppia, né post né stories. Anche i like reciproci sembrano essersi fermati, dettaglio che per molti follower rappresenta un segnale importante.

L’influencer continua a condividere momenti della sua quotidianità tra impegni professionali, viaggi ed eventi, ma del compagno non c’è traccia. Situazione simile anche per Matteo Napoletano, concentrato tra il lavoro nel settore immobiliare e la sua crescente attività sui social.

Pasqua separati e tensioni sull’esposizione mediatica

Secondo i rumors, la coppia avrebbe trascorso separatamente le recenti festività di Pasqua. Un dettaglio che ha ulteriormente alimentato le ipotesi di una distanza sentimentale.

Tra i possibili motivi della crisi ci sarebbe anche una diversa visione sull’uso dei social. Sempre secondo le indiscrezioni, Valentina Ferragni non gradirebbe l’eccessiva esposizione mediatica del fidanzato, sempre più diviso tra carriera immobiliare e attività da influencer.

Nessuna conferma ufficiale dai diretti interessati

Al momento né Valentina Ferragni né Matteo Napoletano hanno commentato pubblicamente la notizia. Nessuna conferma, ma nemmeno smentite, lasciando così spazio alle interpretazioni dei fan e degli esperti di gossip.

Non è la prima volta: i rumors del passato

Non è la prima volta che si parla di una possibile rottura tra i due. Già nel marzo dello scorso anno, alcuni utenti avevano ipotizzato una separazione dopo un video pubblicato su TikTok da Valentina Ferragni, nel quale parlava della sua idea di amore.

In quell’occasione, però, era stata la stessa influencer a rassicurare tutti: “Non mi sono lasciata, sono ancora con Matteo e va tutto benissimo”.

La visione dell’amore di Valentina Ferragni

La sorella minore di Chiara Ferragni ha più volte spiegato il suo pensiero sui sentimenti e sulle relazioni durature: “Non credo in quello eterno, ma faccio qualsiasi cosa perché duri il più a lungo possibile”.

E ancora: “Credo ci siano degli amori che ti accompagnano per tantissimi anni, ma se non dovessi più stare bene io o l’altra persona, è giusto lasciarsi e andare avanti”.

Crisi passeggera o addio definitivo?

Resta ora da capire se si tratti soltanto di un periodo complesso o dell’inizio di una vera separazione tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano. In attesa di eventuali dichiarazioni ufficiali, il gossip continua a interrogarsi sul futuro della coppia.